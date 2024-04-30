我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／戴維斯生死戰傷肩 金塊穆雷3.6秒致勝球淘汰湖人

房租有彈性 用兩招跟房東議價

諷賴清德內閣人事分贓 王鴻薇：敗選者聯盟

記者屈彥辰／台北即時報導
準總統賴清德新內閣人事幾乎公布完畢，國民黨立委王鴻薇今上午諷刺，敗選者聯盟入閣，人民不要而民進黨要。(王鴻薇臉書)
準總統賴清德新內閣人事幾乎公布完畢，國民黨立委王鴻薇今上午諷刺，敗選者聯盟入閣，人民不要而民進黨要。(王鴻薇臉書)

準總統賴清德新內閣人事幾乎公布完畢，國民黨立委王鴻薇今(30)上午諷刺，敗選者聯盟入閣，人民不要而民進黨要。

王鴻薇說，賴清德人事分贓不斷，除了前台北市長落選人、衛福部前部長陳時中擔任政務委員，又傳出不少政務次長是由民進黨立委落選人出任，包括教育部政次張廖萬堅、衛福部2位政次林靜儀與吳玉琴，以及法務部政次黃世杰外，農業部和交通部也都點名前立委蔡培慧和鄭運鵬等人。提出這樣的人選，民進黨是沒人了，還是位子都被這些敗選仔卡住了？

王鴻薇提到，前日傳出台中立委落選人林靜儀、張廖萬堅分別擔任衛福部、教育部政務次長後，今又點名南投立委落選人蔡培慧和桃園立委落選人鄭運鵬分別要擔任農業部和交通部政務次長，如果再加上前陣子傳出陳時中擔任政務委員，終於組成賴清德內閣華麗的敗選者聯盟陣容，這些被民意拒絕的人選，藉由賴清德的分封之下借屍還魂，這是何等諷刺。

王鴻薇指出，這樣的結果當然毫不意外，其實民進黨「越選輸越大尾」早就行之有年，過去像是蘇貞昌、林佳龍都是有名的輸地方首長，轉身就擔任閣揆或部長，林佳龍的仕途，還被歐洲商會點名「證明過去失敗，不影響台灣政治人物的仕途。」

王鴻薇總結，如今內閣人事案，不管爭議再大，不管人民是否唾棄，就算人民不要的候選人，跟著民進黨走，黨一定不會虧待，通通回收再利用，顯然賴清德的內閣人選就是拿定主意要跟人民對幹，手下都是這樣的人馬，賴執政後會背離民意，一意孤行，恐怕也是遲早的事了。

賴清德 民進黨 陳時中

上一則

柯規蔣不隨 大巨蛋鬆綁辦演唱會

下一則

中央為「賴皮寮」違建解套？侯友宜：國土計畫要照顧全民

延伸閱讀

新聞眼／兩岸融冰契機 善意與敵意看賴清德拿捏

新聞眼／兩岸融冰契機 善意與敵意看賴清德拿捏
率國民黨立委訪陸被批小丑團 傅崐萁酸「賴清德也準備賣台？」

率國民黨立委訪陸被批小丑團 傅崐萁酸「賴清德也準備賣台？」
賴清德同意國情報告 藍綠底線統問統答

賴清德同意國情報告 藍綠底線統問統答
賴清德喊話：盼中國面對台灣民選政府 兩岸自信交流

賴清德喊話：盼中國面對台灣民選政府 兩岸自信交流

熱門新聞

花蓮富凱飯店傾斜倒塌。記者王燕華／攝影

花蓮餘震不斷 統帥、富凱2大樓傾斜倒塌

2024-04-22 16:23
花蓮整夜搖不停，市區富凱大飯店傾斜，縣府急宣布停班停課。(記者王思慧／攝影) 王思慧

花蓮一夜83震 氣象署曝餘震暴增原因 「只是剛開始」

2024-04-22 19:38
莊姓男子（右）攀鳳凰山時墜谷受困10天，他切斷附近水管，村民因無水可用上山查看，發現他後通報119將他救出。圖／南投縣消防局提供

求生欲爆棚 台男墜谷困10天 1機智舉動救了自己

2024-04-21 16:49
嘉義市區出現少女跪在路口畫面，引來路過民眾側目。（圖／讀者提供）

台虎媽暴怒當街大喊「跪下」少女裸雙膝跪路口 警方回應了

2024-04-28 03:00
凌晨2點多連三震搖到頭暈，基隆人：全台很多人不敢睡了，很多人收到國家警報。圖／取自基隆人大事事

凌晨2點多連三震搖到頭暈 「全台很多人不敢睡了」

2024-04-26 18:17
中國大使謝鋒在哈佛大學演講，在場下抗議的台灣女生被帶離場外。(擷自YouTube@自由亞洲電台)

中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外

2024-04-21 11:20

超人氣

更多 >
手機業者折扣 55歲以上者要把握

手機業者折扣 55歲以上者要把握
昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍

昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍
「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命

「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命
北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊