諷賴清德內閣人事分贓 王鴻薇：敗選者聯盟

準總統賴清德新內閣人事幾乎公布完畢，國民黨立委王鴻薇今上午諷刺，敗選者聯盟入閣，人民不要而民進黨要。(王鴻薇臉書)

準總統賴清德 新內閣人事幾乎公布完畢，國民黨立委王鴻薇今(30)上午諷刺，敗選者聯盟入閣，人民不要而民進黨 要。

王鴻薇說，賴清德人事分贓不斷，除了前台北市長落選人、衛福部前部長陳時中 擔任政務委員，又傳出不少政務次長是由民進黨立委落選人出任，包括教育部政次張廖萬堅、衛福部2位政次林靜儀與吳玉琴，以及法務部政次黃世杰外，農業部和交通部也都點名前立委蔡培慧和鄭運鵬等人。提出這樣的人選，民進黨是沒人了，還是位子都被這些敗選仔卡住了？

王鴻薇提到，前日傳出台中立委落選人林靜儀、張廖萬堅分別擔任衛福部、教育部政務次長後，今又點名南投立委落選人蔡培慧和桃園立委落選人鄭運鵬分別要擔任農業部和交通部政務次長，如果再加上前陣子傳出陳時中擔任政務委員，終於組成賴清德內閣華麗的敗選者聯盟陣容，這些被民意拒絕的人選，藉由賴清德的分封之下借屍還魂，這是何等諷刺。

王鴻薇指出，這樣的結果當然毫不意外，其實民進黨「越選輸越大尾」早就行之有年，過去像是蘇貞昌、林佳龍都是有名的輸地方首長，轉身就擔任閣揆或部長，林佳龍的仕途，還被歐洲商會點名「證明過去失敗，不影響台灣政治人物的仕途。」

王鴻薇總結，如今內閣人事案，不管爭議再大，不管人民是否唾棄，就算人民不要的候選人，跟著民進黨走，黨一定不會虧待，通通回收再利用，顯然賴清德的內閣人選就是拿定主意要跟人民對幹，手下都是這樣的人馬，賴執政後會背離民意，一意孤行，恐怕也是遲早的事了。