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藍白聯手提案 建請監察院查陳菊、高涌誠

記者張睿廷／台北30日電
監察院長陳菊。(本報資料照片)
監察院長陳菊。(本報資料照片)

國民黨及民眾黨立委昨天在立法院司法及法制委員會聯手通過提案，要求將監察院長陳菊、監委高涌誠移送監察院監察委員紀律委員會。監察院表示，憲政機關之間應彼此相互尊重，此舉破壞權力分立的衡平性，陳菊對此表示遺憾與憂心。

高涌誠日前為35年前舊案約詢新北市長侯友宜，引發軒然大波。國民黨立委羅智強質疑高涌誠違反自律規範，提出臨時提案，建請監察院將高涌誠送監察院紀律委員會，並經表決通過。

民眾黨立委黃國昌也臨時提案，指陳菊遭檢舉於2023年12月30日赴高雄舊城教會，違法為特定立委候選人輔選，建請監察院依據監察院監察委員紀律委員會設置辦法啟動調查。以上兩案表決時，均獲7比6通過。

監察院秘書長李俊俋當場表示，任何人如果認為公務員涉有違失，皆可提出檢舉，兩案算是人民提出的檢舉案，監察院將依法定程序處理。

會中，羅智強點名高涌誠調查侯友宜35年前擔任警員舊案的行徑，讓監察院淪為「東廠院」，揚言將在2026年九合一選舉時討論該案，並在立院推動廢除監察院組織法、凍結監察院預算，「三軌並進」廢掉監察院，協助陳菊成為最後一任監察院長。李俊俋表示監察院不是「東廠」，他不承認，羅智強的批評要以理服人。

黃國昌則指，有民眾檢舉陳菊去年12月30日赴高雄舊城教會違法為特定立委候選人輔選，陳菊辦公室先稱受邀去教會彌撒，後來證實舊城教會當天無彌撒活動，陳菊辦公室改口是去探友，前後說法不一，說謊心態可議。他還提到，高涌誠從前立委段宜康「曲棍球案」，到「卡管案」及近期約詢侯友宜等事件，均有政治介入疑慮。

監察院回應指出，立院司委會以表決方式通過臨時提案，要求將陳菊、高涌誠移送監察院監察委員紀律委員會，此舉忽略了院際之間彼此相互尊重、不顧權力分立，立法院明顯介入監察委員獨立行使職權，違反了憲法增修條文第七條相關規定，也破壞了權力分立的衡平性。

侯友宜 國民黨 預算

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