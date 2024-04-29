新聞評論／黨政商綠油油 綠能通吃一條龍

台南檢調偵辦光電弊案，力暘能源公司被控非法取得台南光電場土地。圖為台南七股一帶魚塭光電場。(記者劉學聖／攝影)

台南地檢署偵辦台南七股光電弊案，查出力暘集團總裁古盛煇勾結台南市府和能源局官員偽造文書，非法取得大量農地設置太陽能光電板，圖利業者逾91億元台幣(約2.8億美元)。檢方起訴15名官商，卻放過決策高層，不無遺憾。人們看到，黨、政、商三方穿梭共謀，造就了綠能 企業的龐大利益，卻也逼走良民，留下國土環境的巨大傷疤，證明綠能政策落到執行層次的變形走調。

這件起訴案，真實呈現了台灣在畸形的能源政策下，如何侵蝕行政廉潔，如何傷害國土正義，卻成就了少數綠電財團的快速致富。力暘能源2016年才成立，原資本額才10萬元台幣，短短六年，即擴展成擁有九家子公司的能源集團，在全台包攬各色能源業務。這些子公司原本資本額也僅10萬元，都短短幾年即膨脹為資本額5至10億的大企業。其發展軌跡，正好與蔡總統推動綠能的時間吻合。

能源集團短期暴富的故事，人們並不陌生。擁有18家子公司的「雲豹能源」，同樣成立於2016年，由名不見經傳的新人創辦，初始資本額僅1000萬元台幣(約30萬美元)。但在請到新潮流系大老賴勁麟出任董事長後，人脈、金脈打通，市值一路飆漲到160億元台幣(約4.9億美元)。別忘了，賴清德 的子弟兵李退之也在雲豹擔任獨董，直到去年選舉期間引發議論，因唯恐影響選情，才和賴勁麟雙雙辭職。不同的是，雲豹「圈地種電」的地點在雲林口湖，甚至不惜買通口湖鄉長林哲凌，請他擺平當地農漁民的抗議，結果導致林哲凌因此被判刑十年。

七股光電弊案中，黨政商的身影交纏，商界人士不只是「綠友友」，更擁有政府賞賜的職位。例如，力暘總裁古盛煇曾任新竹市「小英之友會」副秘書長，並進而獲聘為行政院顧問，顯示蔡政府不吝運用職位為友綠企業「加持」。再如，檢方查出，古盛煇曾透過民進黨 中執委兼台南市政府顧問的郭再欽居間安排，拜會台南市長黃偉哲及經發局長陳凱凌。郭再欽本人，則因學甲爐碴案不法獲利21億元，遭到起訴。這些黨、政、商間的你儂我儂關係，對地方土地剝削及圈地種電推波助瀾，能說「純屬巧合」嗎？

這次南檢起訴的公職，都是中低階官員，黃偉哲逃過一劫，遭外界質疑有選擇性辦案之嫌。尤其，力暘卡在「小二甲禁令」無法取得土地，三名卡關的跨局處科長湊巧均遭調職，使力暘得以「偽造日期」的手段輕騎過關。其間，究竟誰在伸出「無影手」暗助力暘，疑竇未解。再說，這已是經發局長陳凱凌所涉之第二案，先前他涉及「七股工業區開發」的貪汙、洗錢及性招待案，去年8月遭到判刑八年。如此心性奸邪之人，把鄉里土地當成個人金錢和權力交易籌碼的貪官，為何一路受到重用？那些一路提拔他的綠營高官，到底看中他什麼能力？

發展綠能固然是必要的選擇，但人們絕對無法苟同，政府把綠電捧為至高無上的價值，卻縱容綠電業者用黑道威脅或不正當的欺騙賄賂手法，巧取豪奪農漁民賴以維生的良田、漁塭，或用金錢色誘來腐敗官箴。更可議的是，綠能廠商藉政治力掩護以不正當手段發展光電，卻讓台電以高價收購再轉售給一般用戶；如此一來，綠能財團賺得荷包飽滿，剝削的卻是全體民眾。而且，目前綠電成本均未計入未來光電板回收處理費用，其代價恐怕最後都會變成社會成本，丟給國家收拾。

檢視七股光電弊案的來龍去脈，讓人驚心的不只是官員的墮落，還有綠能政策理想被黨政商掏空、腐蝕的不堪。