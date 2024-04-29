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黃國昌尊侯 圖謀新北混戰突圍

記者 葉德正、李成蔭
民眾黨立委黃國昌。(本報資料照片)
民眾黨立委黃國昌。(本報資料照片)

新北市雖然長期由藍營執政，但2024總統敗選後，將進入「後侯友宜時代」。新北市長侯友宜接班人選至今不明，民眾黨立委黃國昌積極布局新北市長；眼看藍白不合，民進黨磨刀霍霍，立委蘇巧慧、行政院副院長鄭文燦、內政部長林右昌都是熱門人選。2026新北市長1役，將是群雄混戰。

白營內部評估，上次總統大選民眾黨在新北拿下2成6選票，又以大漢溪以北高出平均開得最漂亮，蘆洲區拿下28.43%，勝過藍營27.63%，讓溪北成為民眾黨必爭之地。

民眾黨主席柯文哲指派黃國昌進駐新北後，黃不僅在新北板橋設置服務處，也到各選區接觸地方泛藍議員，黃曾協助3蘆地區泛藍議員李翁月娥與中央舉行協調會，爭取蘆洲南北側開發中央建設，展現企圖心。

除積極接觸泛藍議員，黃國昌更與侯友宜「黏黐黐（台語）」，參與多場新北市府舉辦的行動治理座談會，多次稱讚侯友宜治理城市方式。黃國昌在國會是咆哮哥，在新北卻高度尊侯，引發議論。地方人士觀察，侯友宜屬意的接班人選就是副市長劉和然，若藍營未來提名人選非劉，侯的態度將左右戰局。

藍白雖在立法院合作重要議題，但地方選戰註定藍白不合。國民黨新北市黨部主委黃志雄直言，「不要期待藍白合」，這已經是趨勢。新北市議會國民黨團書記長陳偉杰也說，人民最關心的是願景與建設、如何安居樂業，誰跟誰合作不是重點，保有政黨主體性最重要。

民眾黨新北黨部主委陳世軒表示，目前離2026年還很久，外界陰謀論太多，他不予置評；透過他在地方與黃國昌的中央資源，盡可能為新北爭取建設，才能贏得新北市民信任。

侯友宜 國民黨 內政部

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