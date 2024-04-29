柯文哲3案點火 藍綠白2026雙北恐現三強戰

民眾黨立委黃珊珊最近因台智光等案頻頻槓上台北市長蔣萬安，引發藍營反擊；新北市長侯友宜 2026年接班人選未定，民眾黨立委黃國昌動作頻頻。眼看藍白相爭，綠營將新北視為主戰場，民進黨立委蘇巧慧看似勢在必得，但綠營傳出，國民黨 若由台北市副市長李四川參選，綠營可能派行政院副院長鄭文燦等重量級人士出征，雙北恐出現三強大混戰。

近期台智光、京華城、北士科三大案引爆北市前後任市長柯文哲 、蔣萬安開戰，有意再戰2026的黃珊珊近期也跳上火線，抨擊蔣萬安、李四川誤導視聽。

國民黨台北市議員游淑慧指出，柯文哲對京華城容積率兩度放手，但她發現這麼重大案子的討論過程居然「全部沒有記錄」，難怪柯文哲不怕公布。她質疑，柯文哲對京華城案「大開山海關」，柯曾批官商拿刀叉吃人肉，自己卻是邊吃邊罵？

民眾黨發言人戴于文反駁，指京華城容積案一切公開透明，都市計畫委員會採共識決，市長根本無從過問與介入，游淑慧是看見黑影就開槍，企圖誤導民眾。

知情人士說，目前藍綠白互打三大案，都在為2026提前布局，但三大案恐對黃珊珊不利，畢竟蔣萬安是現任市長，手上掌握當年審查過程的資料，蔣可公開資料讓民代打柯，恐會傷到黃珊珊。

新北市戰火更猛烈。侯友宜2026卸任，綠營評估，屆時將是光復新北市的最好機會。隸屬正國會的內政部長林右昌積極強化與新北在地連結，新潮流系的鄭文燦近期也透過友人頻繁詢問地方意見，動見觀瞻。蘇巧慧篤定當選民進黨新北黨部主委，下一步可望問鼎新北市長。但綠營地方人士說，主委與市長選舉一碼歸一碼，有意參選人群雄並起，蘇巧慧若主委兼市長人選，黨內恐質疑「球員兼裁判」。