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落選立委入閣再一人 林靜儀內定接任衛福部政次

記者蔡晉宇／台北即時報導
衛福部政務次長將由前立委林靜儀出任。(聯合報系資料照片)
衛福部政務次長將由前立委林靜儀出任。(聯合報系資料照片)

落選立委入閣再一人，26日傳出衛福部政務次長將由前立委林靜儀出任，知情人士則指出，該人事案已拍板。

林靜儀長期關注公衛議題，在綠營頗受好評，疫情期間，多次上政論節目或接受媒體訪問，捍衛政府的防疫、疫苗政策，還揭發好心肝偷打疫苗爭議事件，累積不少聲量；但快人快語，也因此有不少爭議言論。

民進黨在2017年底推動勞基法修法，被批評背叛勞工，林靜儀辦公室電話被民眾打爆抗議，後來乾脆直接拒接電話、拔掉電話線，被揶揄是「林靜音」。被問到此事時，林靜儀回應，「助理在大便」。

針對環保署限塑政策，林靜儀表示，用湯匙喝珍奶沒什麼大不了，她也都是用湯匙喝珍奶。結果馬上被網友發現，林靜儀在質詢時，桌上就放著一杯插著吸管的飲料。

林靜儀也曾說過，如果被長輩催生，就回答「再投國民黨就不生小孩」。爭議言行連在民進黨都評價兩極，民進黨團冷凍「礦業法」時，林靜儀指出，礦業法就是一個修法過程被覺青加蔥、原青加蔥、環團加蔥、民代加蔥，拼命加蔥加到整鍋壞掉的例子，同黨立委林淑芬直嗆，「妳最好站出來找我辯論」。

疫情期間，網友在臉書上質疑「病毒是誰放進來的？」林靜儀回應「一輩子當魯蛇，怪爸爸當年沒戴套嗎？」永齡、台積電、慈濟共同捐贈疫苗，林靜儀也說，台灣疫苗充足，1500萬劑都到貨的話，她覺得打不完；但當時國內疫苗短缺問題嚴重，林靜儀發言被網友洗版，指根本是平行時空。

疫苗 民進黨 疫情

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