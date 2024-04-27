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傳前綠委黃世杰接法務部政次 基層批酬庸

記者王聖藜、蔡晉宇／台北27日電
外傳民進黨前立委黃世杰被內定為法務部政務次長。(本報資料照片)
外傳民進黨前立委黃世杰被內定為法務部政務次長。(本報資料照片)

繼公布北檢檢察長鄭銘謙出任法務部長後，昨天傳出內定前民進黨立委黃世杰出任法務部政務次長；基層檢察官指出，黃是地方型政治人物，與檢察體系毫無淵源，法務部業務經緯萬端，如果黃是以政治酬庸形式上架，「對檢察改革不抱期待」。

黃世杰昨表示，之前在民進黨中央黨部開會時，總統當選人賴清德有詢問他入閣意願，他尊重賴的安排，但目前尚未正式約詢，如果有機會到法務部貢獻專業，期待能讓台灣社會更符合公平正義，也會全力以赴讓審檢辯的工作環境更好。

基層檢察官說，黃立委任內雖參與司法及法制委員會，但他所關注的議案，與解決檢察生態的問題無關，且沒提出任何令體制內人士動容案子。

北部年輕檢察官說，黃是法律人出身，學歷不錯，但無論對法務體系業務的了解度，或對行政措施、主管法規乃至於刑事政策的主張，都不曾提特殊見解，更不必談有無理想性。

二審檢察官說，黃世杰在立院司委會擔任過召委，沒有聽過他對檢察體系或檢察改革有什麼貢獻度，黃在立委選舉時以些微票數敗選，如果被安排當法務部政次，可能是一種政治酬庸，「我們對改革不期待」。

民進黨 賴清德

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