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新聞眼╱門神瓜田李下 王美花讓人想起扁嫂

記者 應翠梅

經濟部長王美花即將卸任，她與即將擔綱國防部長的顧立雄，這對夫妻檔從蔡政府任內就是當紅炸子雞，一路至今。律師出身的顧立雄，從金管會主委做到國安會秘書長，王美花則從智財局長升任經濟部次長再到部長。賴總統即將上任，顧立雄無所不能，更上層樓，即將出任掌管三軍的國防部長。

正當外界好奇這對夫妻檔還會雙雙繼續留在內閣之際，台新金董事長吳東亮，主動請王美花出任獨董，台新金下周四即將開會通過此案。

這不是台新金首次請前經長擔任獨董，之前已有兩位前經長王志剛、林義夫先後擔任。王美花將是第三位出任台新金獨董的前經長。

根據公職人員旋轉門條款，在離職後三年內，不得擔任與其離職前五年內職務直接相關的營利事業董事、監察人、經理、執行業務股東或顧問。經濟部長因為旋轉門的關係，不能就任於經濟部監管的事業，但可以轉到不受公務員旋轉門規範的金融機構。

至於金融機構為什麼會聘請看似過去經歷完全不相干的王美花？表面上理由當然是借重她對經濟大勢的研判，但是所有人都心知肚明，聘請前官員或者是對政治決策者有實質影響力的人，有其「門神」作用。王美花具有雙重身分，既是前任經濟部長，又是國防部長的另一半，等於有雙重效果。

金融機構要在市場上攻城掠地，例如洽談合併的時候，總是要打通政商的任督二脈，這也是為什麼在扁政府時代推出「二次金改」時，當時傳出許多金融業者不是到金融主管機關去溝通，而是勤於到扁家走動，尤其透過對扁嫂的影響力，進而影響政策走向。

王美花當然可以說她沒有違反旋轉門規定，台新金也可以說，只要是與國防部相關的業務在董事會討論表決時，屆時擔任獨董的王美花迴避即可，不會有違反利益迴避的問題。但是其實所謂的「瓜田李下」，就是要迴避所謂的無形影響力，企業透過影響有實質影響力的人再去左右政策方向，這才是王美花應該主動迴避的，而不是只遵守法律底線而已。

國防部

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