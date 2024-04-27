新聞評論╱柯文哲射出的弊案飛鏢 如今插在自己身上

民眾黨主席柯文哲 近期流年不利。除麥寮鄉長補選輔選失利，他在台北市長任內的「台智光案」和「京華城改建案」都受到藍綠兩黨質疑，認為電信費率和容積獎勵很不合理。最新一起，則是「北投士林科學園區」市有土地招商案，柯文哲將土地拆分三塊，卻將其中兩塊讓新光人壽以「免投資 計畫」低標得標，而其副總統搭檔吳欣盈正是新光人壽大公主。這點，恐讓柯文哲難以辯解。

十年前，柯文哲甫當選台北市長，即以強打「五大弊案」作為主要施政訴求。但直到卸任，他沒有一件弊案查出弊情，只能草草收場。其中，尤以大巨蛋工程嚴重延宕，還是靠繼任的蔣市府協助善後，才得以啟用。如今，以「打弊」自許的柯文哲，卻陸續被揪出他市長任內與特定企業間的不合理授受；顯示他當年射出的弊案飛鏢，繞了一圈卻飛回來插在自己身上。

檢視柯文哲任內政績，能讓市民緬懷者其實不多，多數政治靈光都在他的舌尖一閃即逝。正如他最近為「有人開價2億美元要他當副手」一案被傳喚，也是因為他在總統大選期間過度吹噓，想要自抬身價，才會爆出如此離奇又自傷的料。問題在，柯文哲不僅大言不慚，又嚴以責人，當別人用相同的標準檢驗他時，他也就無所遁形了。

以「台智光」的BOT案為例，此案歷經郝龍斌、柯文哲、蔣萬安三任市長。柯文哲在其任內增加了「警用監視器專案」的子約，其中3M傳輸費率月租高達2280元(台幣，下同)，議員認為太不合理。對此，柯文哲卻推給郝市府，稱當初簽的根本是「不平等條約」。外界則反問，若是不平等條約，為何不和台智光解約？柯文哲辯稱，解約實務上「有困難」，並要蔣萬安「示範解約給我看」。

未料，郝龍斌最後跳出來發出關鍵一擊。郝龍斌說，當初與台智光簽約訂得很清楚，未來子約月租金 額不能超過中華電信費率的95％，為何柯文哲讓子約踰越母約的規定那麼多？郝龍斌更點名，柯文哲給予「京華城」改建的容積獎勵是840％，等於一坪可換五、六坪，太不合理了。但柯文哲未提出說明，只嗆：「有問題就去告！」

台智光案和京華城案是否涉及弊案，尚難斷言，卻顯示了柯市府對繁複合約的不理解或缺乏耐性，而無法作出妥善的處置。但「北士科」的招商案，一塊地切成三塊分由兩家企業得標，兩者卻給予明顯不同的待遇及價格。這點，柯文哲的「大小眼」，在外界看來，便很難自辯為公正清白。最可議的一點是，T16的面積為4.5公頃，標金為82億元，柯市府還要求得標的金仁寶公司必須提出投資計畫書；而T17、T18兩塊加總面積3.9公頃，標金是44億元，得標的新光人壽卻免提投資計畫書。兩塊相鄰且面積相去不遠的土地，地上權標金相差近倍，不僅如此，柯市府對得標者的態度也大相逕庭。這從吳欣盈後來出任民眾黨不分區立委、進而成為柯文哲搭檔，真的毫無關係嗎？

柯文哲自認是打弊英雄，誰能料到，他當年射出的那些飛鏢，如今都飛回來插在自己身上。如果算上北部流行音樂中心的工程款爛攤，連同台智光、京華城、北士科，他身上迄今也有「四大案」了；這當然是對「揭弊英雄」的最大諷刺。不同的是，他當初的「五大弊案」是出於清算前朝的民粹，但這次的弊案，卻不是蔣市府刻意操作，而是藍綠議員問政中所挖出來的疑點。尤其北士科一案，柯文哲勢將面臨外界尖銳的檢視。(轉載自聯合報社論)