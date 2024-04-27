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傳任台新金獨董 王美花挨批未利益迴避

台灣新聞組／台北27日電
經濟部長王美花將出任台新金控獨立董事。(本報資料照片)
經濟部長王美花將出任台新金控獨立董事。(本報資料照片)

傳出經濟部長王美花卸任後，將轉任台新金控獨董。王美花與準國防部長顧立雄為夫妻關係，國民黨立委徐巧芯昨質疑，台新銀行有和國防部締約為「第一家服務國軍薪轉民營銀行」，是否涉嫌利益迴避的問題？台新金表示，這份薪轉戶合作合約是在2017年簽署的，而且除了台新銀之外，也有其他銀行是國防部的薪轉戶，這並非台新金的獨家合約。

徐巧芯表示，顧立雄與王美花，高官之間的夫妻關係，大剌剌地登上檯面絲毫不遮掩，也沒有利益迴避。請未來的賴政府正面回答這個問題，這才是真正對社會有益的討論。

台新金表示，由於獨董人選名單要在下周四才審議，台新金目前尚不能對獨董人選表達看法。

台新金指出，倘若王美花之後任台新金及台新銀獨立董事，而國防部與台新銀行有何交易或商業往來機會時，一定會遵守「公職人員利益衝突迴避法」及其他相關法令規定，台新銀行亦會落實銀行法、金控法等要求。

現在傳出有爭議，是因為顧立雄將任國防部長，而王美花與顧立雄兩人是夫妻。但據了解，台新金內部認為，和國防部合約是2017年就取得的，當時顧立雄是金管會主委，根本不是國防部長，又不是王美花出任台新金獨董之後，台新金才透過關係取得國防部的業務。

國防部表示，考量國軍合作薪資轉存金融機構，計中華郵政、合作金庫銀行、土地銀行三家，為增加官兵使用便利性，經詢問曾簽署合作意向書銀行，加入成為薪轉戶的意願，僅台新銀行有意願，故於2017年4月12日加入，此後至今薪轉戶共有中華郵政、合作金庫、土銀、台新銀四家。官兵可依駐地或個人需求，自由選擇薪轉銀行，國防部並不干涉。

國防部 華郵 郵政

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