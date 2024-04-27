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賴清德本命區 光電弊案點到為止 綠清戰場能服眾？

記者 蔡晉宇
光電弊案台南市長黃偉哲全身而退。(本報資料照片)
光電弊案台南市長黃偉哲全身而退。(本報資料照片)

台南這12年接連發生八八槍擊案、爐碴案、光電弊案，連選個正副議長都黑影幢幢，純樸古都在綠色執政下，染黑成為「黑金城市」。總統大選過後，執政黨清理戰場作業陸續展開，要在五二○賴清德就職前完成，意圖不言可喻，但冰凍三尺，豈是幾個司法動作就能挽回形象，民眾能否信服，還有大大問號。

總統大選過後，監察院率先出手，因台南市政府屢次不改善爐碴清理的問題，因此對台南市長黃偉哲發起彈劾，雖然最後以兩票之差彈劾未成立，但直轄市長被送彈劾審查，已經寫下了難堪紀錄。

26日光電弊案起訴，牽涉層面更廣，從起訴層級來看，地方上最高層級僅到經發局長陳凱凌，黃偉哲全身而退，頗有該案「到此為止」的意味；只是，又有誰會相信，一個局處首長在沒有更高層授意下，膽敢自作主張，搞出這麼大規模弊案。

根據起訴書內容，被起訴的力暘集團總裁古盛煇透過時任市府顧問郭再欽居間安排，2021年2月前往市府拜會市長黃偉哲及陳凱凌，事後市府不僅將被認為延誤時程的官員調職，也照古盛煇建議的採聯合審查。市府員工更指證，陳凱凌曾指示此案是「上級交辦」，檢方為此以證人身分傳喚黃偉哲，最後不僅黃偉哲沒事，起訴書更隻字未提所謂「上級」交辦指的是誰，能杜悠悠之口嗎？

緊接著，下周台南正副議長賄選案也要宣判，這三案都有個共通點，宣判或調查結果出爐的時間點都在總統大選之後；前兩案看似在強力整肅台南官箴，卻都雷聲大雨點小，正副議長賄選案會如何宣判，社會高度關注，是不是又「點到為止」？

前年九合一選舉民進黨大敗，補選民進黨主席的賴清德回到台南「向黨員報告」，基層黨員痛批八八槍擊案、光電等台南四大案，賴當場要求黃偉哲及黨籍六名立委鞠躬道歉。

台南是賴清德政治本命區，賴更選擇在台南舉辦總統就職國宴，可台南淪為「黑金城市」，府城人都自覺顏面無光；現在，賴清德尚且可以說自己是副總統身分，不具有實權，推稱這些事都是黃偉哲任內發生的來解釋，但五二○後，賴清德已無從迴避，整頓政治黑金亂象，勢必要從自己執政過的台南做起。

賴清德 彈劾

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