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傳葉丙成內定教部政次 教團憂以「網紅流量」思維辦教育

記者許維寧／台北即時報導
外傳教育部政務次長將由國立台灣大學教授葉丙成出任，教育團體呼籲，政策不能局限於「網紅流量」思維，應該務實了解基層困境和狀況。(報系資料照片)
外傳教育部政務次長將由國立台灣大學教授葉丙成出任，教育團體呼籲，政策不能局限於「網紅流量」思維，應該務實了解基層困境和狀況。(報系資料照片)

卓內閣新人事將於520上任，教育部長將由國立中山大學校長鄭英耀出任，外傳教育部政務次長將由國立台灣大學教授葉丙成、前立法委員張廖萬堅出任。有教育團體認為人事安排創新，但也有團體呼籲，政策不能局限於「網紅流量」思維，應該務實了解基層困境和狀況。

葉丙成為美國密西根大學電機暨計算機科學系博士，現為台大電機工程學系教授，創辦線上遊戲學習平台PaGamO以及實驗教育機構BTS無界塾，目前亦主持Podcast節目《不良大叔》；張廖萬堅過去長年擔任立法院教育委員會委員，熟悉各階段教育業務，亦獲得不少教育團體力挺。

據了解，葉丙成出任教育部次長學界呈兩派議論，有教育團體認為葉具備教育推廣經驗本身亦為大學教授，應能帶來變革。全教總理事長侯俊良表示，部分的家長確實很欣賞葉丙成，但翻轉教育的理念也確實和教育現場狀況有落差，並非所有教師都全然支持。

侯俊良指出，若接下次長一職，相信對葉丙成本人也是挑戰，但建議其應多了解現場狀況，「教育是要深入基層、成就每個人，而不是只有成就自己。」

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙也呼籲，葉丙成應務實了解整體階段的教育基層樣貌，否則只強調提出新穎的做法，但不適用現況，只會讓現場徒增混亂，又若抱持網紅流量思維辦教育則會「很恐怖」。

黃湘仙說，張廖萬堅擺得不錯，其對國教、幼教等領域多有理解，但建議葉丙成務實面對教育現場人力流失、雙語教育亂象等問題，落實關心基層而非空想放煙火式的政策。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則質疑，教育制策目前不需要亮點，而是要面對私校退場、高教國際化、高教經費、研究人才不足，以及新南向僑外生等龐雜的國內外問題，次長需要進行溝通協調，過去葉除了在小眾領域創新，對於複雜的高教問題沒有具體實務經驗，擔任政次只能說天佑台灣，憂心將變成高等教育的土石流。

聯合報26日致電葉丙成，但並未接應。

教育部 升學 BTS

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