顧立雄：遞延中國冒進 林佳龍、鄭文燦發言尊賴

國防部再次由文人領軍，由國安會秘書長顧立雄出任部長。(記者潘俊宏／攝影)

準總統賴清德 昨天公布新任國防部 長為顧立雄，外界質疑文人領軍成效，顧立雄表示，作為國防部長，首要目標是複雜化對岸的計算，讓中國可能的輕舉妄動、可能冒進的軍事作為時間表，不斷往後遞延，確保台海和平穩定，接任外交部長的林佳龍與出任海基會董事長的鄭文燦，在記者會發言不忘「尊賴」。

顧立雄說，他很清楚國防的戰略目標，會以專業的國軍團隊，包括軍令、軍備、軍政以及其他相關部門一起來合作，打造一支現代化、實戰化的勁旅，「要讓全世界看見我們有自我防衛的決心與實力」。

顧立雄表示，「我們致力維護台海區域的和平穩定」，作為區域和平穩定的一環，台灣一定要參與正逐漸成形的印太區域協同性嚇阻具體作為。

美軍印太司令部司令阿基里諾日前表示，中國目標是在2027年之前具備侵略台灣的能力。顧立雄說，他的首要任務是不斷加強國軍的戰力；首要目標則是複雜化對岸的計算，讓中國可能的輕舉妄動、可能的冒進軍事作為的時間表，不斷地往後遞延。

國民黨立委王鴻薇昨質疑，在蔡總統第一任期，美國對台軍售僅5次，自顧立雄任國安會秘書長起，美國對台軍售多達20次，未來顧接掌國防部，恐成「對美軍購部長」，且近年台灣國防最大項目「潛艦國造」，傳出將續建7艘預算 達台幣2800億元(約86億532萬美元)的潛艦，未來會不會成為「潛艦美造」，令人質疑。

總統府秘書長林佳龍五二○後將執掌外交部，賴清德表示，林佳龍是台大政治系、耶魯政治學博士，曾任國安會諮委、立委、台中市長、交通部長、總統府秘書長。外交是內政的延伸，林佳龍不僅擁有國安外交的歷練，也有豐富內政的經驗，他相信林佳龍出任外交部長可以開拓外交空間，展現內政行政能力，讓外交工作更上層樓。

林佳龍表示，他有特別跟賴請示台灣未來的外交路線，「要走一個沉著穩健、令人信賴的外交政策路線」，特別要以民主為基礎的「價值外交」，以及產業日不落國的「經貿外交」，他會發揮跨領域整合，希望為台灣的外交增加新的力量。