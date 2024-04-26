我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平今天見布林肯 中國官媒證實

PG&E利潤漲 執行長稱民眾帳單有望跌價

顧立雄：遞延中國冒進 林佳龍、鄭文燦發言尊賴

台灣新聞組／台北26日電
國防部再次由文人領軍，由國安會秘書長顧立雄出任部長。(記者潘俊宏／攝影)
國防部再次由文人領軍，由國安會秘書長顧立雄出任部長。(記者潘俊宏／攝影)

準總統賴清德昨天公布新任國防部長為顧立雄，外界質疑文人領軍成效，顧立雄表示，作為國防部長，首要目標是複雜化對岸的計算，讓中國可能的輕舉妄動、可能冒進的軍事作為時間表，不斷往後遞延，確保台海和平穩定，接任外交部長的林佳龍與出任海基會董事長的鄭文燦，在記者會發言不忘「尊賴」。

顧立雄說，他很清楚國防的戰略目標，會以專業的國軍團隊，包括軍令、軍備、軍政以及其他相關部門一起來合作，打造一支現代化、實戰化的勁旅，「要讓全世界看見我們有自我防衛的決心與實力」。

顧立雄表示，「我們致力維護台海區域的和平穩定」，作為區域和平穩定的一環，台灣一定要參與正逐漸成形的印太區域協同性嚇阻具體作為。

美軍印太司令部司令阿基里諾日前表示，中國目標是在2027年之前具備侵略台灣的能力。顧立雄說，他的首要任務是不斷加強國軍的戰力；首要目標則是複雜化對岸的計算，讓中國可能的輕舉妄動、可能的冒進軍事作為的時間表，不斷地往後遞延。

國民黨立委王鴻薇昨質疑，在蔡總統第一任期，美國對台軍售僅5次，自顧立雄任國安會秘書長起，美國對台軍售多達20次，未來顧接掌國防部，恐成「對美軍購部長」，且近年台灣國防最大項目「潛艦國造」，傳出將續建7艘預算達台幣2800億元(約86億532萬美元)的潛艦，未來會不會成為「潛艦美造」，令人質疑。

總統府秘書長林佳龍五二○後將執掌外交部，賴清德表示，林佳龍是台大政治系、耶魯政治學博士，曾任國安會諮委、立委、台中市長、交通部長、總統府秘書長。外交是內政的延伸，林佳龍不僅擁有國安外交的歷練，也有豐富內政的經驗，他相信林佳龍出任外交部長可以開拓外交空間，展現內政行政能力，讓外交工作更上層樓。

林佳龍表示，他有特別跟賴請示台灣未來的外交路線，「要走一個沉著穩健、令人信賴的外交政策路線」，特別要以民主為基礎的「價值外交」，以及產業日不落國的「經貿外交」，他會發揮跨領域整合，希望為台灣的外交增加新的力量。

被視為民進黨內「知中派」的鄭文燦昨表示，賴清德在當選時就已經表達善意、穩健、負責，包括蔡總統的「四個堅持」，以及賴清德所提出的「民主和平四大支柱」，都是處理兩岸交流的前提。

行政院副院長鄭文燦轉任海基會董事長，被視為知中派。(記者潘俊宏／攝影)
行政院副院長鄭文燦轉任海基會董事長，被視為知中派。(記者潘俊宏／攝影)
總統府秘書長林佳龍將轉任外交部長，他表示將走沉著穩健的外交路線。(記者潘俊宏／攝...
總統府秘書長林佳龍將轉任外交部長，他表示將走沉著穩健的外交路線。(記者潘俊宏／攝影)

賴清德 國防部 預算

上一則

核三明年除役 學者憂低估風險：虧損不只300億

下一則

賴清德同意國情報告 藍綠底線統問統答

延伸閱讀

賴清德屢當機叫錯名 黨內阿哥好信賴

賴清德屢當機叫錯名 黨內阿哥好信賴
賴清德：顧立雄是國防部長不二人選 我寄予厚望

賴清德：顧立雄是國防部長不二人選 我寄予厚望
賴清德國安人事 專家：文人國防部長具時代意義

賴清德國安人事 專家：文人國防部長具時代意義
賴清德喊話兩岸執政黨良性對話 籲珍惜善意

賴清德喊話兩岸執政黨良性對話 籲珍惜善意

熱門新聞

中國大使謝鋒在哈佛大學演講，在場下抗議的台灣女生被帶離場外。(擷自YouTube@自由亞洲電台)

中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外

2024-04-21 11:20
莊姓男子（右）攀鳳凰山時墜谷受困10天，他切斷附近水管，村民因無水可用上山查看，發現他後通報119將他救出。圖／南投縣消防局提供

求生欲爆棚 台男墜谷困10天 1機智舉動救了自己

2024-04-21 16:49
花蓮富凱飯店傾斜倒塌。記者王燕華／攝影

花蓮餘震不斷 統帥、富凱2大樓傾斜倒塌

2024-04-22 16:23
針對桃園停電，經濟部長王美花表示與供電無關，希望大家就事論事，強調沒有缺電。(記者林俊良／攝影)

拆415限電炸彈 台電每度12元天價買電

2024-04-19 02:30
花蓮整夜搖不停，市區富凱大飯店傾斜，縣府急宣布停班停課。(記者王思慧／攝影) 王思慧

花蓮一夜83震 氣象署曝餘震暴增原因 「只是剛開始」

2024-04-22 19:38
民進黨立委柯建銘(左立者)。(圖／本報系資料照)

民進黨團總召柯建銘質詢到一半 眼睛忽然看不太到

2024-04-18 11:35

超人氣

更多 >
69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文

69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文
3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財

3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財
請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」

請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」
7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點

7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點
全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜

全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜