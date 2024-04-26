賴清德同意國情報告 藍綠底線統問統答

準總統賴清德願赴立法院國情報告，立法院長韓國瑜左手邊的位子，就是保留給總統國情報告時的座位。(本報資料照片)

準總統賴清德 五二○就任，國民黨 立法院黨團出招，將邀請賴清德擔任總統後到立法院國情報告。賴清德昨天表示，只要立法院邀請，且根據憲法與現行法律的要求安排，他一定會欣然赴會、責無旁貸。國民黨主席朱立倫則表示，賴清德有責任建立憲政慣例，民進黨 絕對要說到做到。

對於賴清德「接招」，據了解，國民黨擬在5月17日表決藍版國會改革法案，並邀賴清德定期至立法院國情報告，底線為「統問統答」或「一問一答」，不可只來報告卻不答覆立委問題，否則將淪為總統個人秀。」民進黨認定「即問即答」違憲，將反對到底；若採取統問統答，可以協商。

賴清德昨天在第6波新政府人事發布會上回應，憲法本身有明文規定，只要立法院邀請，且根據憲法與法律的安排，他一定會欣然赴會、責無旁貸；如果他有辦法去國會做國情咨文，也是台灣有史以來，第一位總統到國會民意最高機關去做國情咨文 。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，賴清德到立法院面對新民意是最重要的，預計下周討論形式，賴清德若不接受即問即答，至少要統問統答。

國民黨立委賴士葆指出，民進黨在野時曾主張「即問即答」，不管對話機制是什麼，絕對要求所有的委員都要有發言權，而不是施捨似的給各黨團若干名額抽籤、找代表發言。

而據了解，民進黨大方向認定要賴清德即問即答違憲，統問統答是底線。民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄表示，即問即答不僅有違憲之虞，也只是在野黨想趁機罵總統，大可不必。若採統問統答，只要不違反憲法，可以協商。

民眾黨立委吳春城認為，統問統答形式很容易避而不答，例如能源、廢死爭議等，變成個人秀、政令宣傳。

他建議透過黨團協商，以每個黨團為單位一次問完，或以人數細分的折衷方式，用「黨團分組統問統答」模式進行。

值得注意的是，國民黨擬在5月17於院會表決國民黨國會改革版本，其中一條就是要求總統應每年定期向立法院國情報告，並採即問即答，若此草案表決過關後，國民黨也將在每年3月定期邀賴清德國情報告且採即問即答。