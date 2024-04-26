NCC被提名人傳綠友友 藍委怒未溝通：打掉重練

國家通訊傳播委員會（NCC）傳有新人事，國民黨立委羅智強今表示，不必期待NCC回復中天，他與國民黨立委葉元之推動修法，限縮換照或撤照權力。記者屈彥辰／攝影

因國家通訊傳播委員會（NCC）四位委員今年7月底任期屆滿，近期新人事名單將出爐，國民黨 團昨舉行記者會，黨團副書記長羅智強點名目前傳出的被提名人、媒改學者羅慧雯曾撰文「新聞自由是什麼，能吃嗎？」質疑具意識形態；民眾黨立委林憶君認為，這代表新政府黨政軍介入媒體的意圖仍顯著。

包含NCC主委陳耀祥在內四位NCC委員於7月底任期屆滿，傳NCC主委將由副主委翁柏宗接任，副主委由台師大大眾傳播研究所教授陳炳宏出任，另兩位委員為世新大學傳播管理學系助理教授羅慧雯、現任NCC平台事業管理處長詹懿廉。

國民黨立委羅智強質疑，行政院長陳建仁曾經在立法院承諾過，新任NCC主委、委員名單，會先尊重在野黨立委的意見；重點是民進黨 在國會已經不是多數，結果直接將名單丟出來，連基本的溝通都沒有，蠻橫地要國會照單全收。

關於NCC委員人選，羅智強說，行政院如果基本的程序正義、尊重國會都做不到，還要凌駕踐踏國會多數黨，很抱歉，請行政院將這內定名單打掉重練。

國民黨團副書記長張嘉郡表示，近年NCC委員偏向民進黨，貫徹民進黨意志，關掉中天電視台，成為整肅媒體的劊子手，獨立性早已蕩然無存。尤其在數位發展部成立之後，兩部會業務疊床架屋，就該重新檢討NCC的定位。國民黨團表示絕不會接受這樣的提名人選。

張嘉郡指出，內定NCC委員名單是執政黨耍小手段，由特定媒體放消息測風向，不尊重體制和法規，很難不跟政治酬庸做聯想。

國民黨立委翁曉玲點名羅慧雯過去在媒體上發表的文章，暗指媒體老闆會干預新聞，新聞自由會改寫成「媒體老闆自由」。無證據的情況下，羅慧雯不該指控媒體老闆干預新聞，且中天是一家商業電視台。

葉元之則將提案限縮NCC管制媒體權力，不得再以換照手段管控媒體，倘若媒體違法，自然有現行相關法令處罰，例如散布色情或有關兒少色情，就有《刑法》、《兒童及少年性剝削防制條例》等法律，政府不可以用其他手段限縮媒體經營；反之，政府就能夠隨意掌控媒體，新聞自由將蕩然無存。

民眾黨立委林憶君認為，目前傳出的內定名單仍都是有綠色色彩的人，並沒有從外部推薦，代表賴政府想用親綠人。新政府黨政軍介入媒體的意圖仍顯著，並非像民進黨喊的「黨政軍退出媒體」。他說，若目前傳出的內定名單屬實，屆時國會審查人事權時，朝野立委也會在國會殿堂上，對羅慧雯過去言論和立場提出質疑。

民進黨團則表示，立委可以在未來的人事同意權行使上嚴格檢視，但先射箭再畫靶的政治攻擊大可不必。