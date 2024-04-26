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不是台清交成 賴清德新內閣團隊 8人來自中興大學

台灣新聞組／台北26日電
準總統賴清德（右）25日親自公布國安首長人事布局。(記者潘俊宏／攝影)
準總統賴清德（右）25日親自公布國安首長人事布局。(記者潘俊宏／攝影)

新內閣團隊名單公布，中興大學今天表示，包括行政院長卓榮泰等7新閣員都是興大校友，而獲留任的國安局長蔡明彥則為興大國際政治研究所教授。

總統當選人賴清德將於5月20日就職，新內閣團隊名單陸續公布，興大發布新聞稿指出，包括卓榮泰、行政院秘書長龔明鑫、交通部長李孟諺、法務部長鄭銘謙、農業部長陳駿季、海委會主委管碧玲、人事行政總處人事長蘇俊榮皆為興大校友；而今天宣布留任的國安局長蔡明彥，也是興大國際政治研究所教授。

卓榮泰民國73年畢業於興大法律系；龔明鑫86年畢業於興大經濟學研究所博士班；李孟諺77年畢業於興大環境工程學系；鄭銘謙69年畢業於興大法律系。

陳駿季69年、71年與79年畢業於興大農藝學學士班、碩士班及博士班；管碧玲68年畢業於興大公共行政學系；蘇俊榮72年畢業於興大統計學系。

至於蔡明彥為興大國政所教授，106年起陸續擔任國安會副秘書長、駐歐盟兼駐比利時代表、外交部政務次長，112年1月31日接任國安局長至今。

興大校長詹富智表示，從基層到部會首長，皆可見興大人務實專精，發揮所長；這次興大有校友與教授共8人獲延攬入閣、出任重責，師生們同感榮耀，興大也樂於持續擔任政府要策的專業智庫，共同為國家進步與發展盡棉薄之力。

賴清德 歐盟 比利

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