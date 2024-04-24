賴清德宣布國安人事 顧立雄成文人防長、林佳龍出任外長

總統當選人賴清德（左五）今天偕同準閣揆卓榮泰（右五），公布第六波新政府人事，總統府秘書長由屏東縣前縣長潘孟安（左四）出任；國安團隊方面，國防部長由國安會秘書長顧立雄（左一）轉任、外交部長由總統府秘書長林佳龍（左二）轉任、國安會秘書長由外交部長吳釗燮（左三）轉任、國安局長蔡明彥（右四）留任，海基會副董事長邱垂正（右三）出任陸委會主委、海基會董事長由行政院副院長鄭文燦（右二）接掌、退輔會主委由國安會諮委嚴德發（右一）接任。(記者潘俊宏／攝影)

總統當選人賴清德 今天偕同準閣揆卓榮泰，公布第六波新政府人事，總統府秘書長由屏東縣前縣長潘孟安出任；國安團隊方面，國防部 長由國安會秘書長顧立雄轉任、外交部長由總統府秘書長林佳龍轉任、國安會秘書長由外交部長吳釗燮轉任、國安局長蔡明彥留任，海基會副董事長邱垂正出任陸委會主委、海基會董事長由行政院副院長鄭文燦接掌、退輔會主委由國安會諮委嚴德發接任。

賴清德表示，國安團隊將面對區域霸權崛起、全球供應鏈 重組、價值典範轉移，未來更要團結一致。新團隊面臨的挑戰前所未有，成員除了是一時之選，都具備專業又有經驗特色，且是跨域專業、跨域經驗，能馬上上手，無縫接軌。

賴清德指出，新團隊有個個特色，「有默契又能合作」、「以國家為己任」，他們在過去政府就都曾共事，未來國安工作包括國防外交兩岸，都要一起承擔，面對極權主義興起，中國步步近逼，國安團隊責無旁貸，要扛起守護國家責任。

賴清德說，未來將率領這支國安勁旅，以和平為燈塔，民主為指南針，在蔡英文總統的「四個堅持」上，落實「民主和平四大支柱」，來完成穩定兩岸，維護印和平，並擠身國際，爭取國家利益，在國際上成為良善力量。

賴清德隨後一一介紹國安團隊成員。賴清德表示，總統府秘書長是「紅色鋼鐵人」潘孟安，從基層做起，每個職務表現都是五星級，受到人民肯定支持，未來會善用他的折衝能力，協助國政。

賴清德指出，國安會秘書長吳釗燮，在國安經歷是無人出其右，在這關鍵時刻，邀請他回來擔任國安會秘書長，盼以他的經驗、見識推動業務。

賴清德表示，外交是內政延伸，外交部長林佳龍不僅有國安外交歷練，也有非常豐富的內政經驗，除了開拓外交空間，也能展現內政的能力，讓外交工作更上一層樓。

賴清德指出，顧立雄過去在所有人意料之外，接任金管會主委、國安會秘書長，更令人驚艷是，他每個工作都做非常好。這次特別邀請顧立雄，是著眼於未來國防工作不光是國防業務，還有國安、外交合作，全民國防也必須社會溝通，所以顧立雄是不二人選。

賴清德在介紹國安局長蔡明彥時，全程都叫錯名字，稱其蔡明「ㄧ ㄠ ˋ」。賴說，蔡在國安歷練也非常豐富，未來盼他發揮國安專長，和國際社會進行各項合作。

賴清德表示，陸委會主委邱垂正長年專注研究兩岸經貿發展，在陸委會、海基會任內表現有目共睹，任何人評論起，評價都是非常理性、務實、負責任，相信未來在兩岸一定可以穩健推動。

賴清德指出，鄭文燦有跨部會協調能力，在行政院服務發揮相當大功能。兩岸目前情勢特殊，特別規畫由鄭文燦長海基會，期盼借重他善於協調能力，讓兩岸情勢往正面方向發展。

賴清德表示，嚴德發一生戎馬，保家衛國，功在國家，除了看到國防專業，也看到作為軍人本色，相當負責任。盼他未來能照顧退伍弟兄，讓他們以過去為國家效勞為光榮。