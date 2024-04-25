我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

谷歌財務長 售出巴洛阿圖2豪宅「所賺」不多

布林肯抵上海首日 夜遊豫園大啖南翔小籠包、看CBA

藍營將邀賴清德立院國情報告 朱立倫：建立憲政慣例

記者鄭媁、張睿廷、林縉明、蔡晉宇、林銘翰、歐陽良盈／台北25日電
副總統賴清德（右二）24日出席「2024 Touch Taiwan智慧顯示展」，行政院副院長鄭文燦（右三）陪同。對於媒體詢問國安人事，兩人都未回應。（記者曾吉松／攝影）
副總統賴清德（右二）24日出席「2024 Touch Taiwan智慧顯示展」，行政院副院長鄭文燦（右三）陪同。對於媒體詢問國安人事，兩人都未回應。（記者曾吉松／攝影）

國民黨主席朱立倫昨天表示，五二○後，國民黨立院黨團會依照憲法規定，邀請準總統賴清德到立法院國情報告，賴應負責任地對憲政亂象、兩岸關係和平穩定，表達態度。國民黨中常委高思博並建議，立法院應該先邀請賴清德國情報告，再由準閣揆卓榮泰施政報告。

朱立倫不滿蔡英文總統提名的大法官廢死立場鮮明，以及新北市長侯友宜因為舊案被監察院約詢，昨天在國民黨中常會呼籲賴清德嚴正表態，不要想置身事外。他並強調，國民黨團在5月20日後，將聯合所有的朋友，邀請新任總統國情報告，「建立憲政慣例是國民黨一定要做的」。

朱立倫並要求，賴清德國情報告除了應對憲政亂象、兩岸關係和平穩定，展現態度，其餘包括政府的能源政策、如何面對世界排碳及減碳要求，以及民眾要求廢除巴氏量表，乃至於25年未修正的財政收支劃分法，重中央、輕地方是否要改變等議題，都應該提出看法，否則，未來的行政院或各部會莫衷一是、無法負責，如何展現出新的負責任態度？

國民黨文傳會主委李彥秀會後轉述，高思博在會中提到，國際上內閣制或雙首長制國家，是「先元首、後總理」到國會報告的模式，國民黨亦應要求總統先來國情報告、再由行政院長施政報告；有關時間點的協調，國民黨團將與立法院長韓國瑜做後續朝野協商。

對於朱立倫的主張，民眾黨團總召黃國昌也認為，總統應接受立院邀請國情報告，這也是民眾黨主席柯文哲競選總統的政見，黨團與柯主席的政見立場一致。

民進黨發言人吳崢說，賴清德非常有意願在合憲狀況下去尊重立法院的決議，只要立法院有決議和邀請，他都會到國會向大家報告。民進黨團幹事長吳思瑤也表示，賴清德很早就表達，受邀到立院國情報告，只要不逾越憲法規定，他不會抗拒。

國民黨 賴清德 德國

上一則

新聞評論／大法官廢死表忠 只會讓人民更怨懟司法

下一則

賴清德喊話兩岸執政黨良性對話 籲珍惜善意

延伸閱讀

賴清德證實有2支勞力士 價值都未達20萬免申報

賴清德證實有2支勞力士 價值都未達20萬免申報
賴清德：中方片面啟用W122、123航線 對兩岸福祉沒幫助

賴清德：中方片面啟用W122、123航線 對兩岸福祉沒幫助
拉攏扁朝人馬 藍委質疑賴清德下一步將特赦扁

拉攏扁朝人馬 藍委質疑賴清德下一步將特赦扁
扁系羅文嘉、馬永成、林德班師回朝 展現賴清德意志

扁系羅文嘉、馬永成、林德班師回朝 展現賴清德意志

熱門新聞

中國大使謝鋒在哈佛大學演講，在場下抗議的台灣女生被帶離場外。(擷自YouTube@自由亞洲電台)

中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外

2024-04-21 11:20
莊姓男子（右）攀鳳凰山時墜谷受困10天，他切斷附近水管，村民因無水可用上山查看，發現他後通報119將他救出。圖／南投縣消防局提供

求生欲爆棚 台男墜谷困10天 1機智舉動救了自己

2024-04-21 16:49
花蓮富凱飯店傾斜倒塌。記者王燕華／攝影

花蓮餘震不斷 統帥、富凱2大樓傾斜倒塌

2024-04-22 16:23
針對桃園停電，經濟部長王美花表示與供電無關，希望大家就事論事，強調沒有缺電。(記者林俊良／攝影)

拆415限電炸彈 台電每度12元天價買電

2024-04-19 02:30
花蓮整夜搖不停，市區富凱大飯店傾斜，縣府急宣布停班停課。(記者王思慧／攝影) 王思慧

花蓮一夜83震 氣象署曝餘震暴增原因 「只是剛開始」

2024-04-22 19:38
民進黨立委柯建銘(左立者)。(圖／本報系資料照)

民進黨團總召柯建銘質詢到一半 眼睛忽然看不太到

2024-04-18 11:35

超人氣

更多 >
廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現

廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現
「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆

「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆
「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉

「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉
兩外孫患罕見病 華裔祖母不離不棄20年

兩外孫患罕見病 華裔祖母不離不棄20年
川普改造了最高法院未獲偏袒 大法官：保持獨立

川普改造了最高法院未獲偏袒 大法官：保持獨立