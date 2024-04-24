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NCC新主委打安全牌 傳內定劉柏立 藍促表態中天案

台灣新聞組／台北24日電
劉柏立傳將出任NCC主委。(本報資料照片)
劉柏立傳將出任NCC主委。(本報資料照片)

國家通訊傳播委員會（NCC）新委員人選，據了解，正副主委可望提名台經院研究四所所長劉柏立、台師大大眾傳播研究所教授陳炳宏，另外兩名委員為世新大學傳播管理學系助理教授羅慧雯、NCC平台事業管理處長詹懿廉。

本報系聯合報報導，NCC設7位專任委員，現任主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲將於7月31日任期屆滿。政院人士表示，將於本月底提名並送請立法院同意，人選將在確定後適時對外說明。

劉柏立留學且派駐日本多年，是日本通，以資訊及網路專業見長，同事評他「學者性格很強」，未來若成為NCC主委，能否面對複雜的政治環境，恐怕是最大挑戰。知情人士表示，劉柏立無強烈政黨屬性、色彩，希望以專業、正派的特色，爭取新國會認可。此外，陳炳宏是資深傳播學者；羅慧雯曾任公視董事；詹懿廉曾任NCC專門委員。

國民黨立委賴士葆說，新任NCC委員必須表態如何處理中天案，一定要匡正東廠殺手的行為，不能扼殺新聞自由，如果不願面對，他無法投下同意票。

國民黨立委許宇甄說，電信詐騙事件頻傳，NCC身為電信主管機關，在處理大量人頭門號卻消極不作為，負責單位就是平台事業管理處，處長詹懿廉將被提名NCC委員，而前NCC委員蕭祈宏卸任後，轉任二類電信擔任顧問，涉嫌違反旋轉門條款，這些問題尚未釐清，就提名NCC內部人員擔任委員，令人無法苟同。她並提到，羅慧雯與民進黨關係密切，擔任NCC委員如何維持中立性？

據台北中國時報報導，三黨不過半，民進黨難再護航，賴政府此次提名新任NCC委員改打「低調牌」，全面捨棄力主關掉中天及把華視新聞台拱上52台的主戰派陳耀祥、林麗雲、王維菁，遭業界質疑是轉移焦點，避免在野黨再度追究NCC責任。

報導說，為避免增添社會反彈，這次改以電信專長、與媒體傳播幾乎沒有交集的劉柏立領銜出線，這也是NCC成立以來首位以電信為專長的準主委。

但業界直言，若數位部沒成立，提名電信專長的劉柏立還有道理，但數位部成立後，NCC包括頻譜等相關業務已被移撥，新主委就算具有電信專長，仍得與數位部協商，顯示賴政府對於關中天引發的反彈心知肚明，才會由電信專長者出任，打一張「安全牌」。

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