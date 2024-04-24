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拉攏扁朝人馬 藍委質疑賴清德下一步將特赦扁

台灣新聞組／台北24日電
國民黨立委王鴻薇質疑，賴清德下一步是否要特赦陳水扁。(本報資料照片)
國民黨立委王鴻薇質疑，賴清德下一步是否要特赦陳水扁。(本報資料照片)

針對前總統陳水扁執政時期倚重的羅文嘉、馬永成、林德訓可能加入準總統賴清德新政府，國民黨立委王鴻薇昨質疑，賴清德拉攏扁朝人馬，下一步是否要特赦陳水扁？國民黨立委陳玉珍直呼「羅馬帝國要回來了」。民眾黨立委張啓楷則認為，這些人若回鍋，只能證明賴清德人事「新瓶裝舊酒」。

陳玉珍直言，這些被陳水扁重用的子弟兵，在那年代的確有較開創的想法，但經過二、三十年，這些人是否可以有更新的想法，跟著時代脈動走？而且，民進黨不是一直主張要啟用年輕人嗎？看起來民進黨在中生代、年輕世代的培養不夠，要回頭找那些人來執政，表示民進黨在培養年輕一代產生斷層。

國民黨立委羅智強指出，羅文嘉後期已開始與扁系切割，不過馬永成仍是扁系核心，可以看見賴清德想以某種形式拉攏前總統陳水扁；而羅文嘉、馬永成、林德訓這些人都是「權謀鬥爭型」，賴清德未來政治路線可能會出現比蔡英文總統時期更多的政治權鬥，以目前的人事布局來看，未來的朝野攻防將更加激烈。

王鴻薇表示，羅文嘉、馬永成等人回鍋，可觀察賴清德下一步是否要特赦陳水扁？且賴清德內閣用這些民進黨老班底，所謂的「民主大聯盟」都是欺騙人民。

國民黨立委牛煦廷則分析，在行政院副院長鄭文燦改任海基會董事長的同時，羅文嘉進入政院核心，不無可能成為民進黨布局桃園的另一枚活棋。

張啓楷表示，羅文嘉、馬永成、林德訓三人淡出政壇多年，若真「回鍋」，只能再次證明五二○後賴清德政府「新瓶裝舊酒」。

他強調，現在整個台灣大環境已然不同，有心進入政府部門的人，都應該不分黨派，時時以人民為念，好好奉獻心力。

賴清德 陳水扁 民進黨

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