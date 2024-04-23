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傳扁朝大將羅文嘉、馬永成回鍋 藍委質疑：下一步恐特赦陳水扁

記者唐筱恬、黃婉婷、屈彥辰、張睿廷／台北23日電
羅文嘉（右一）和馬永成（右二）同屬扁系大將，從陳水扁（左二）擔任立法委員起，就在陳水扁身邊幫忙，一個負責文宣，一個負責組織，人稱「羅馬」。(本報資料照片)
羅文嘉（右一）和馬永成（右二）同屬扁系大將，從陳水扁（左二）擔任立法委員起，就在陳水扁身邊幫忙，一個負責文宣，一個負責組織，人稱「羅馬」。(本報資料照片)

談準行政院長卓榮泰23日上午公布最新內閣人事，但民進黨前秘書長羅文嘉被點名將出任政委、總統府前副秘書長馬永成被點名進入國安會、前總統陳水扁辦公室主任林德訓也被傳可能任行政院長辦公室主任，被視為「扁系人馬班師回朝」。國民黨立委王鴻薇認為，羅文嘉、馬永成等人回鍋都是民進黨老班底，而且可觀察準總統賴清德下一步是否要特赦陳水扁；民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤強調，羅文嘉、馬永成、林德訓3人有非常豐富的輔佐政務經驗，會出線並非誰的人馬，這完全是兩件事。

國民黨立委羅智強指出，羅文嘉後期已開始與扁系切割，不過馬永成就是扁系核心，可以看見總統當選人賴清德是想要以某種形式拉攏前總統陳水扁。而羅文嘉、馬永成、林德訓這些人都是權謀鬥爭型的，賴清德未來政治路線可能會出現比蔡英文總統時期更多的政治權鬥，以目前的人事布局來看，未來的朝野攻防將更加激烈。

王鴻薇認為，羅文嘉、馬永成等回鍋這恐怕都是卓榮泰的關係。羅、馬現在都變成賴系，以新潮流為主，可觀察下一步，賴清德是否要特赦陳水扁。另外王鴻薇也說，賴清德內閣沒什麼了不起的亮點，用這些民進黨的老班底，所謂的民主大聯盟就是騙。

國民黨立委牛煦廷指出，羅文嘉在桃園政壇雖非顯性，但也並未完全斷線，是被賴清德信任而且被重用的對象，有此安排並不令人意外。在鄭文燦改出任海基會董事長的同時，羅文嘉進入政院核心，不無可能成為民進黨布局桃園的另一枚活棋。牛煦庭說，身為桃園民代，還是要善意提醒，和桃園有淵源的人才，無論被放到任何位置，都要以桃園人的福利為優先考量，不分黨派協助提升市民的生活品質。

吳思瑤強調，陳水扁離開政治現場多年，一直將羅文嘉、馬永成、林德訓這些人視為誰的人馬，太不與時俱進，儘管她未獲得確切人事訊息，無法確定是否為真，但羅、馬、林皆有非常豐富的輔佐政務經驗，長年在政治領域貢獻社會，若有機會加入內閣團隊，也是倚重其專業能力，而非因為出自誰的人馬。

賴清德 陳水扁 民進黨

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