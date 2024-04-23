藍智庫非附隨組織？藍委：劊子手黨產會說風涼話可恥

國民黨 智庫因財源不足，「國政基金會」裁員，國民黨主席朱立倫稱是受黨產條例影響。黨產委員會主委林峯正今天表示是「錯誤資訊」，黨產會並未認定國政基金會是國民黨的附隨組織。國民黨立委許宇甄質詢猛轟黨產會是追殺國民黨的劊子手，還大言不慚講風涼話非常可恥。

國民黨回應，智庫建物2017年就遭查封，這樣的動作實質上就被認列為國民黨組織。

朱立倫昨天表示，是受黨產條例影響，旗下智庫「國家政策研究基金會」無法取得財源，因此決定逐步精簡財源。而智庫每年開銷大概新台幣7000萬到8000萬元，只有透過轉型，透過改革，讓智庫輕量化並結合民間資源。

林峯正表示，黨產會依法行政，判決也已確定，「不能訴訟輸了就說是執政黨（追殺）」。

立法院內政委員會昨天處理113年度中央政府總預算 案有關不當黨產處理委員會預算凍結書面報告案，邀請林峯正列席備詢。國民黨立委許宇甄、張智倫等人皆對不當黨產執行方式提出質疑。

國民黨立委許宇甄表示，如果黨產會沒有將國政基金會認定為附隨組織，為何國政基金會會被查封，公部門案子都被封鎖，甚至企業捐款也因為害怕被執政黨查水表而不敢捐款，造成國政基金會沒辦法運作。

許宇甄表示，不當黨產條例以溯及既往方式當成財產，進行政治追殺，黨產會追殺國民黨，國政基金會就是在黨產會追殺下難以運作，執政黨認為打垮最大在野黨就能長久執政，黨產會就是追殺國民黨的劊子手，還敢講這些大言不慚的風涼話，非常可恥。

許宇甄表示，黨產會對國民黨的追殺無所不用其極，更溯及既往，連國民黨黨營事業都被認定為不當黨產，司法也都是聽民進黨的，哪個案子贏過？只能透過行政救濟，就是因為沒辦法去和現在的執政黨對抗，希望不要再以政治追殺異己。

林峯正表示，國政基金會確實沒有經過認定為附隨組織，依法不能監管，「至於國政基金會為何收不到外界捐款，恐怕不是我們有辦法置喙的。」

另外，張智倫表示，救國團被黨產會認定為政黨附隨組織，但救國團是具有公益性、教育性、服務性的法人，黨產會卻自行認定。他列舉大法官張瓊文、詹森林等人對黨產會的建議，包含欠缺民主正當性、手段不符必要性等。

林峯正表示，救國團是民國41年時設立，經過耙梳非常多歷史資料、檔案，發現救國團沒有任何法律依據，被當成「準行政機關」；當時隸屬在國防部 下，所有預算、費用都來自國家，民國58年後解除隸屬，所有財務資源仍來自國家，民國78年雖正式登記社團法人並轉型，卻沒有交回41年到78年之間從政府拿到的財務，因此認定是「曾經是國民黨附隨組織」，並應繳回舊財務。