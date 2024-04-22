蕭美琴遭爆從美「帶私酒」回台 陳建仁：假訊息、大家都照規定

行政院長陳建仁（中）出席「消除一切形式種族歧視國際公約（ICERD）首次國家報告國際審查會議」，並與委員會主席Manfred Nowak（左二）及國家人權委員會主席陳菊（右二）等人及外國使節一同合影。(記者曾原信／攝影)

前駐美代表、副總統當選人蕭美琴遭爆料，自美國運送23支私酒回台，並透過台外交部要求財政部 關務署免私酒查驗，行政院長陳建仁說，駐外人員回國，都是按照財政部規定進行，「大家都是這樣」，並懷疑爆料的消息來源說，「沒有充分訊息來源的情況，類似認知作戰作為，我認為相當不可取」。

陳建仁今天出席「消除一切形式種族歧視 國際公約（ICERD）首次國家報告國際審查會議」，活動前受訪，針對蕭美琴遭爆料，發函財政部盼免稅、免進口執照，被質疑帶私酒免查驗，同時也有外交機密文件外洩問題，他說，駐外人員回國，相關物品送回台灣，實際上都是按照財政部規定進行，而且都是行之有年，大家都是這樣。

陳建仁說，這是可能假造的新聞，且沒有充分訊息來源的情況，類似認知作戰作為，認為相當不可取，民眾也要提高警覺，虛假的消息帶來的社會混亂，以及對當事人不公平的對待，這件事我們要注意到訊息來源的不正確，甚至是捏造虛假的消息，未來會要外交部等相關部會做更好的聯繫。

另外，關於美國眾議院通過953億美元的援外包裹法案，對台灣具體幫助為何，陳建仁說，非常感謝美國國會通過法案，這顯示美國兩黨對台灣安全的支持，還有對亞太地區和平穩定的發展有相當的重視，通過法案後，讓各國能了解，在整個印太地區和平穩定上，台灣扮演很重要的角色。

陳建仁說，感謝美國對台灣的軍事融資 協助，特別是在台灣的軍事教育訓練，還有設備資源都不遺餘力，台灣會繼續跟理念相同的國家穩定，包括美國在內的全世界民主陣營，大家一起維護印太地區的和平自由，希望台海的重要性在這次再一次的彰顯，「實際上和平穩定的台海，就是全世界和平繁榮的關鍵」。