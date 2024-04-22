守住疫情也身負超高仇恨值 陳時中再度入閣

五二○之後，衛福部長將由曾任醫師公會全聯會理事長的邱泰源（右）接任，衛福部前部長陳時中接受政務委員。(本報資料照片)

前衛福部長陳時中 獲延攬，成為下屆台灣行政院政務委員。陳時中英系背景色彩濃厚，如今入閣，顯示新任總統、行政院長對於仍希望借重他的長才。新冠疫情 期間，陳時中擔任防疫 指揮官，處理疫情大小事，不少民眾對熟悉度高，是帶領台灣守住疫情的英雄，但也概括承受解封造成所有混亂，參選台北市長失利，成也陳時中，敗也陳時中。

多高的聲量，背後就有多大的噓聲，疫情期間種種事件對陳時中毀譽參半。新冠肺炎來得又急又快，在應對突發狀況上，台灣不比中國大陸，有辦法一聲令下就全城封鎖。台灣民情所趨之下，要民眾配合防疫政策確實得靠信任與默契，陳時中擔任疫情指揮官，確實在疫情初期的防守上，交出絕佳成績單，替台灣爭取到觀察疫情、各國狀況的時間。

疫情時，陳時中有時得力排眾議做出決策，民眾即使心有疑義，礙於緊急狀況，一律接受。疫情過了一年、兩年，陳時中依舊在指揮官位置上，但隨著疫情變化，「蜜月期」已過，陳時中雖靠疫情危急時的個人魅力說服部分民眾，但指揮中心一度成為「澄清中心」，每天都有發不完的澄清稿，面對各界質疑一概把球打回去，仇恨值於是累積。

新冠疫情之前，陳時中就傳出將轉任政務委員，衛福部長的烏紗帽將被拔。疫情出現，時勢造英雄，防疫表現讓陳時中的官路走得更長、更遠，甚至有機會代表民進黨，徵召他參戰台北市長。當時解封混亂、購買疫苗等種種事務已形成廣的的民怨，陳時中又力排眾議，力保緋聞纏身的時任醫福會執行長王必勝接任指揮官。

在防疫工作上，王必勝確實展現優良的溝通能力，可擔任指揮官，不僅要和醫療體系溝通，和民眾溝通也是重中之重，爭議始如影隨形。

疫情、選戰，可謂成也陳時中、敗也陳時中。陳時中在疫情期間號令一切，在大局之下，全體聽命。但挾帶著疫情二年多以來大量仇恨值，要成為人民公僕，確實過不了關，最終台北市長之戰敗選，退居小英之友會榮譽總會長枕戈待旦。

如今陳時中再度入閣，近年衛福部燙手山芋不少，醫界因疫情、健保累積強烈怨念，新內閣應期待他如同疫情初期，再度成為拆彈高手。