翻35年前舊帳 監委約詢侯友宜 藍委批選後算帳

新北市長侯友宜。(本報資料照片)

新北市長侯友宜 近期收到監察院約詢通知，監委高涌誠與林郁容要調查的是35年前世台會總幹事羅益世闖關回台遭驅逐出境案，並命侯友宜24日到監院接受調查，藍營質疑此舉是選後清算鬥爭侯友宜，有如東廠再現。

本報系聯合報報導，當年警方原本希望海外異議人士羅益世、蔡正隆在限期離境期滿後能主動離境，但是羅、蔡二人在期限屆滿不但不主動離境，竟仍到處活動，並且公然表示拒絕按時離境，負責執行此案的台北市警局認為羅、蔡二人沒有自動離境意願，為了維護法律尊嚴，遂強制執行，移由境管單位處理。

台北中國時報報導，對於監察院發文約詢，侯友宜認為沒有什麼好隱瞞的，會坦然面對。

已故立委盧修一友人為其編纂的《盧修一和他的時代》一書2018年出版，書中指控時任北市中山分局刑事組長的侯友宜為了逮人，竟強灌催淚瓦斯、噴辣椒水，將眾人逼出車外，隨後強押至桃園機場驅逐出境。侯友宜2018年被問及此事時回應，黑名單裡的彭明敏都已經選總統了，一個時代、一個時代應往前看，如用這樣方式去清算當時奉公執法的同仁，這也算轉型正義的話，有這必要嗎？

報導指出，國民黨 立委葉元之質疑，這案是35年的舊案，如今翻出來要調查，如果真有問題，過去35年怎麼沒去查？且侯友宜只是基層主管，執行勤務都是依照主官指揮，若要調查也應該查下達命令者，否則將來基層或公務員都要恐慌，依命令行事還要代替主管被調查。

葉元之批評，監委挑在總統大選後、新總統五二○就職前大動作約談侯友宜，時機點太可疑，明顯就是要搞清算鬥爭，難道民進黨 日前所講的社會改造，是想要在台灣搞文革，讓台灣走向威權，而轉型正義就是要「鏟除掉意見不同者」嗎？