私菸案翻版？蕭美琴被疑帶23瓶酒免查

副總統當選人蕭美琴。(本報資料照片)

新黨副發言人游智彬引用網路資料在臉書 爆料，稱副總統當選人蕭美琴透過外交部要求關務署免私酒查驗，且外交部及財政部 皆協助辦理。外交部昨表示，駐外人員任滿調回國內，攜帶自用物品，包括自用酒品，都是依照規定辦理。蕭美琴昨未回應；幕僚表示，以外交部回應為主。

根據游智彬分享的網路資料，疑似有外交部公函文件外流，主旨為「有關前駐美蕭大使美琴奉調返國海運自用品通關事，請惠予協助，至紉公誼」，提及蕭美琴奉調返國的海運自用物品（內含自用酒品）乙批已委託「綠威股份有限公司」辦理通關事宜，請惠依「政府派駐國外人員任滿調回攜帶自用物品辦法」規定，准予免付菸酒進口業許可執照影本提領及免辦理進口酒類衛生檢驗，並予便利放行。公函中也附上兩頁酒類清單、共23瓶。

游智彬質疑，這是否為專機私菸案再現？是否進口私酒？合法合規嗎？駐外人員就可以享受不符規範的特權？外交部及財政部要不要說清楚？

外交部昨以新聞稿澄清，駐外人員於任滿調回國內攜帶自用物品（含自用酒品）相關事宜，均是依照財政部「政府派駐國外人員任滿調回攜帶自用物品辦法」規定辦理。

財政部國庫署官員表示，蕭奉調返國申請自用酒品通關，經審核符合相關規定，因此依法同意免取得菸酒進口業許可執照並免辦理進口酒類衛生查驗，外傳她帶私酒進口要求免查驗並非事實。

財政部基隆關查證，目前還沒有以蕭美琴為進口人報運進口的案件，未來若申報進口，酒類除一公升免稅外，超過部分均應依法課徵關稅、營業稅及菸酒稅。

外交部並表示，鑒於網路所稱文件來源可疑，並涉及境外變造、偽造與操弄認知作戰的惡意，將與相關機關協調調查。據了解，由於文件透過不明管道外流，外交部定調此為認知作戰的操作。

國民黨 立委賴士葆說，從外洩文件來看，除非文件是變造，攜回酒類只要超過規定的公升數，就看有沒有繳稅，何須扯到認知作戰？外交部搶著說是認知作戰，反而啟人疑竇。

游智彬也回酸，外交部對此事反應過度，爆料者並非是要羞辱蕭美琴，而是要讚美她還算清廉，據說當年有個外交部長回台接任前，一次就帶了60箱洋酒回來，蕭美琴只帶23瓶酒回來，又沒人說她貪汙，只是質疑有無享受特權，影響觀感。