布局2026 黃昭順交棒柯志恩接國民黨高市黨部主委

國民黨高雄市黨部主委20日交接，主席朱立倫（左）頒派任書給新任主委柯志恩（右）。（記者徐白櫻／攝影）

國民黨 主席朱立倫昨主持高市黨部主委布達儀式，黃昭順交棒立委柯志恩，柯不僅是2026市長最可能參選人，也要扛起議員提名及輔選角色。表態參選民進黨 下屆黨部主委的議員黃文益放話，未來藍綠黨部會有很多火花。柯回「盡量放馬過來」，國民黨會創造最大奇蹟，另追求議會席次最大化，讓大家刮目相看。

朱立倫說，繼不分區立委王育敏、蘇清泉、謝龍介後，柯志恩接棒高市黨部主委，展現國民黨內造化及改革決心，他相信在柯志恩帶領下，2026高雄會重返執政，不只將高雄贏回來，議會要過半、基層里長也要贏，並且號召更多年輕人加入團隊。

柯志恩坦言，她覺得壓力沉重，民進黨黨部主委很多人要選，國民黨的主委卻要朱立倫再三拜託才有人要來。

民進黨已有立委林岱樺、許智傑及賴瑞隆有意爭取2026市長提名。柯志恩說，她上任的首要任務是希望拿到更多選票，這也是她最大挑戰及目標，另嚴密觀察民進黨未來走向。她認為，國民黨有自己的腳步，也歡迎更年輕的人投入國民黨高雄市長選戰。

民進黨高市黨部主委改選明天起開放領表登記，5月26日投票 。

市議員黃文益宣布代表湧言會參選，議員陳慧文、簡煥宗也有意參選。

黃文益說，柯志恩應該就是國民黨下屆高雄市長參選人，他若當主委會以黨部對黨部立場，進行請益或意見交流，相信會有非常多火花，不會讓高雄政治圈沉寂一年。

柯志恩回應，盡量放馬過來，她絕對會跟綠營黨部好好對話及交流，火花會比想像中更精采。