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重磅快評／信賴內閣不信蔡 新潮男孩取代小英男孩

重磅快評
賴清德將獨攬黨政大權，黨內最根正苗綠的「賴系」已逐漸成軍。(本報資料照片)
賴清德將獨攬黨政大權，黨內最根正苗綠的「賴系」已逐漸成軍。(本報資料照片)

賴政府第4波新內閣名單19日出爐，百官拼圖的背後代表新舊朝代更迭，下個世代將是「信賴內閣」當家，隨著蔡英文總統下台日倒數計時，「小英男孩」的昔日榮光已宣告落幕，取而代之的綠色新貴將是以準總統賴清德為首的「新潮男孩」。

賴政府的人事輪廓逐漸明朗，「賴友友」行情水漲船高，民進黨前主席卓榮泰組閣、屏東縣前縣長潘孟安將出任總統府秘書長，「台南幫」、「高雄幫」大批人馬進駐權力核心，台南市客委會主委古秀妃將出任客委會主委，其丈夫陳文彬曾任賴清德副總統辦公室主任，原民會準主委曾智勇則與潘孟安交好，中山大學校長鄭英耀將擔任教育部長。

南部幫、新潮流是關鍵字，「男上加南、親上加新」成為賴政府寫照。立法院國民黨團副書記長許宇甄直指，「走了一個英派，來了一個賴系」，賴清德用人「小圈圈化」；民進黨正國會中常委陳茂松也呼籲新內閣不要「太狠」。

幾位內定名單中，潘孟安、交通部長李孟諺、工程會主委陳金德、陸委會主委邱垂正、行政院發言人陳世凱等人都隸屬新潮流系，都是新政府的當紅炸子雞，「新潮男孩」將順理成章取代「小英男孩」。

過去幾位政務官、縣市長受到蔡總統青睞，因此被戲稱為「小英男孩」，前途不可限量。數位部長唐鳳更是其中佼佼者，一度被媒體造神成「IT天才大臣」，但他打詐無能、出國積極，任內留下「麵線部長」之名；唐鳳先是在立法院遭受賴系立委多次羞辱，新政府組閣過程更是極其難堪，媒體三不五時追問唐鳳是否留任，他只能苦笑，「去留由長官決定」。

從賴系出手之重，唐鳳從新內閣名單出局並不令人意外，但他狼狽的下台身影與蔡政府當時高評價形同天壤之別，也讓外界對於蔡英文的識人之明留下一個大問號。

新竹市前市長林智堅更是小英男孩的指標，他在蔡政府時期呼風喚雨，不論前瞻預算或大新竹合併主張，都曾獲得層峰支持，「小智男孩」獲得小英無比關愛的眼神，助理變市長一度蔚為綠營神話；但曾幾何時，隨著抄襲論文門、新竹爛球場曝光，林智堅「政治金童」人設崩壞，成為民進黨2022選情最大破口。

地方盛傳，林智堅打算2026重出江湖，但風聲一出，昔日親信民代立即被爆料醜聞纏身，似乎警告林智堅不要輕舉妄動，由紅翻黑的林智堅不僅入閣無望，至今尚難翻身。

小英男孩一一退場，農業部前部長陳吉仲因進口蛋風波下台、衛福部前部長陳時中敗選即消風；與蔡英文關係親近的行政院副院長鄭文燦、總統府秘書長林佳龍則分別被丟去兩岸、涉外系統，賴清德的人事布局思維，就是設法讓具有2028威脅性的黨內中生代遠離權力中樞。

「英系」過去是蔡英文總統的御林軍，賴清德上任後獨攬黨政大權，黨內最根正苗綠的「賴系」已逐漸成軍，賴友友、新潮男孩將成當朝新貴，昔日小英男孩們冷暖自知。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）

賴清德 林智堅 蔡英文

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