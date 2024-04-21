黑白集／背棄工運的準勞動部長 勞工該警惕

準勞動部長何佩珊，被指是勞基法修惡的主要推手。(記者余承翰／攝影)

曾為工運付出判刑代價的行政院副秘書長何佩珊內定接掌勞動部長，卻引起勞團反彈，質疑何佩珊進入體制後就轉站資方一邊，成為勞基法修惡的主要推手，擔憂未來恐延續賴「功德院長」作風，繼續跟勞工 對幹。工運背景的準勞動部長，讓工運界產生諸多疑慮，既是莫大的諷刺，也是勞工的警惕。

還記得廖蕙芳嗎？七年前時任行政院長賴清德 強推勞基法修法，輿論嘲諷「賴缺德吃飽飽，勞工全跌倒」。相對於何佩珊的推手角色，同樣具工運背景、時任勞動部政務次長的廖蕙芳，卻因不認同修法閃電請辭，她說，在政院提出勞基法修法版本後，「我也作出我人生的選擇」。

在勞工權益與資本家利益之間，廖蕙芳和何佩珊作了不同的人生選擇。廖蕙芳遭批背棄勞工後，終因不願背棄理念請辭；而何佩珊卻套列寧口吻說，民進黨 在野偏左，執政後就不應落入「左派幼稚病」，甚至嗆同黨立委林淑芬「夠了沒」。果然，背叛者獲勳章。

當年把勞基法修惡的賴清德，如今已登權力顛峰，被稱「修惡打手」的何佩珊也將出掌勞動部。蔡總統至少還扮文青稱勞工是「心中最軟的一塊」，賴政府則是連演都不想演了。

看看豬農之子陳吉仲怎麼對待豬農、工運背景的何佩珊怎麼對待勞工，人民對民進黨還能患「幼稚病」嗎？