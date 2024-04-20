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指甲異變是健康警訊 八特徵看身體出了什麼問題

健保財務困窘如何拆彈 邱泰源最大難題

台灣新聞組／台北20日電
台大醫學院醫學系名譽教授邱泰源接掌衛福部，宣示要讓健保永續。記者余承翰／攝影
台大醫學院醫學系名譽教授邱泰源接掌衛福部，宣示要讓健保永續。記者余承翰／攝影

準總統賴清德政見訴求「健康台灣」，醫療政策備受重視，新任衛福部長由台大醫學院醫學系名譽教授、前立委邱泰源接掌。近期食安問題接連延燒，即將邁入30年的全民健保制度，因新藥昂貴財務漸趨困窘，少子化讓代理孕母困境被在野黨立委提出討論，在朝小野大的政治環境中，邱泰源上任後都將受其考驗。

邱泰源昨天表示，台灣有非常好的健保，人民滿意度非常高，要珍惜這個會照顧弱勢的健保，未來面對老年化社會，健保會有很多醫療需求，壓力會非常大，目前執政黨政府也在多元化挹注；未來新團隊會用盡辦法，在健康台灣的目標下，多方尋求挹注，讓健保永續。

即將卸任衛福部長一職的薛瑞元昨天說，相信邱泰源是一位好部長，而他任內沒有根絕兒虐事件，盼未來部長能延續，而衛福部每項任務都很重要，邱泰源熟悉相關事務，相信能勝任。

醫師公會全聯會理事長周慶明表示，邱泰源接任部長後將面對最大的難題「健保改革」，不過他為人身段柔軟，未來將面對健保等各項議題，相信強大的「溝通力」可幫助法案推動且面面俱到。

「新任部長須先思考如何擴充健保財源，並兼顧社會公平。」台灣醫務管理學會理事長洪子仁建議，健保總額改以公務預算支應，再修法調整個人補充保費單筆扣費上限至5000萬元台幣，並打開6%的健保費率天花板，最終目標是改革總額制度。若要要調升費率，增加健保總額，改善財務困境，勢必要修健保法，邱泰源上任後必須發揮智慧，在健保財務與民意之間取得平衡。

此外，國產豬肉遭檢出瘦肉精西布特羅、蘇丹紅辣椒粉遍地開花，再到已釀二死的寶林茶室食物中毒事件，加上知名業者陸續傳出疑似食物中毒事件，民眾已對食安失去信任。薛瑞元更於本月10日在立院向全民致歉，承認蘇丹紅事件是中央疏失。如何強化食安五環，預防食安危機重演，考驗邱泰源處事能力。

近期賴清德核心團隊在全台舉行一系列「健康台灣」講座，邀請醫界人士參與，卻不見病友團體、代表受邀。台灣病友聯盟理事長吳鴻來表示，在準執政團隊的醫療政策溝通過程，沒有納入病友團體意見，病友是健保制度重要利害關係人，卻常被遺忘，盼邱泰源上任後，各層級決策中都能重視病友意見。

健保 保費 賴清德

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