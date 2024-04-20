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碳費、四接 準環境部長彭啟明首要考題

記者李柏澔／台北20日電
環境部長由天氣風險公司總經理彭啟明接任，成為本次新閣員的一大亮點。記者余承翰／攝影
環境部長由天氣風險公司總經理彭啟明接任，成為本次新閣員的一大亮點。記者余承翰／攝影

準閣揆卓榮泰昨天公布第四波內閣人事，環境部長由天氣風險公司總經理彭啟明接任，成為本次新閣員的一大亮點，攸關減碳與能源轉型的碳費、四接等將成為彭啟明上任後的首要挑戰。環團則期待氣象達人彭啟明能開啟新氣象，呼籲彭啟明要成為「環境優先」的部長。

為減緩全球氣候暖化，碳費制度成為各國重要的減碳工具，然而碳費費率至今尚未推出，加上第四天然氣接收站攸關國家能源轉型，碳費與四接勢必成為彭啟明上任後的首要「考題」。

環保團體指出，今年7月，四接案將再闖環評，也期待新部長上任後，環境保護與國家能源政策拉鋸下能取得折衷方案。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，環境議題不只是汙染，政府也要重視極端氣候的威脅，彭啟明的氣象專業有別以往的環境首長，確實很特別，然而，環境部長應當站穩環境優先的立場，若仍以經濟開發為主，那也不用期待了。

環境權保障基金會研究員林彥廷表示，彭啟明在氣候變遷領域耕耘已久，希望能帶領產業界朝向氣候和環境治理，碳費的制定以及減碳目標等都能像他說的目標應提高。

台灣永續環境工程顧問公司總監賈新興表示，因應2050淨零碳排的目標，環境部目前的當務之急就是氣候政策，如氣候變遷和碳費制定等，彭啟明對這領域涉獵很深，也一直積極參與國際氣候趨勢的會議，對開放資料和數位轉型也著墨許多，相信接任部長後會帶來令人耳目一新的風貌。

過去在氣象領域與彭啟明關係友好的前中央氣象局長鄭明典表示，彭啟明很有想法跟行動力，長期關心國際上的氣候變遷議題，具備國際觀的同時也熟稔環境領域，現在氣象署跟環境部也都是合作夥伴，未來還是會有很多的規畫重疊。

鄭明典也說，雖然彭啟明沒有事先透露接任環境部長一事，但有透過彭身邊的人提前得知，至於未來兩人是否有相關合作？他笑說，彭啟明的團隊很龐大，可以諮詢的人才很廣，應該有很多人能幫他。

減碳 氣候變遷 天然氣

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