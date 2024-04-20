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可別再來個陳時中 邱泰源接衛福部評價兩極

黑白集

衛福部長人選揭曉，不是賴清德的「恩師」陳志鴻，而是甫卸任的民進黨前不分區立委邱泰源。陳時中交棒時，邱泰源曾在接替名單上，卻敗在薛瑞元手下。這回他總算把薛瑞元擠掉，說明仇恨值深重的「陳時中班底」，該全員撤退了。

很少有部會像陳時中團隊如此令人反感。他卸任後，繼任者依舊顢頇高傲，像是同一醬缸泡出來的氣味，讓人退避三舍。薛瑞元去職還不夠，頤指氣使的王必勝，僚氣十足的吳秀梅，都該調整職位，衛福部才可能恢復「民本」精神。

邱泰源出線時，外界出現兩種正反極端的評價。正面的一端，稱許他「善於溝通協調」，醫師公會讚說他出任部長是「眾望所歸」。反對的一端評價卻截然相反，身障聯盟指責他不體恤身障人士，醫療工會聯合會則批評他「拒絕溝通對話」。由此看來，邱泰源的「善於溝通」，是否僅限「對上」而非對下，當然讓人憂心。

不可諱言，醫界門戶之見極深，科別和師承也各有天地。在陳時中的北醫牙科當道時，其他名門醫科主流即頗不以為然；加上他行事專斷，當然激起漫天民怨。邱泰源接下衛福部後，不僅要用專業贏回醫界信任，更重要的，是讓民眾看見其誠信未泯。畢竟，衛福部設立的目的在為民服務；若換來換去都是陳時中者流，那還有什麼好談？(轉載自聯合報)

陳時中 賴清德 民進黨

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