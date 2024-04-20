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「男上加南」有官做 賴清德用人豪賭完全不演了

記者 蔡晉宇

賴政府第四波內閣人事出爐，賴清德的用人模式更加清晰，除了大量延攬「高雄幫」、「台南幫」與大量男性，簡稱「男上加南」，少數幾位作為亮點的閣員，也多為來自業界的「賴友友」，與賴清德關係親近，受到信任，還是人事布局的關鍵字。簡單來說，得先「信賴」，才有官做。

19日公布的閣員中，一如前幾波名單，少不了「台南幫」、「南流」成員，客委會主委古秀妃正是由台南市客委會主委拔擢，其丈夫陳文彬更曾任賴清德副總統辦公室主任。原民會主委曾智勇與賴清德心腹潘孟安長年交好，一次符合「男上加南」兩項條件。

彭啟明做為此波名單大亮點，但在回覆媒體提問時，卻不經意透露出，早在賴清德任台南市長時期，雙方就認識，賴還多次邀請他去台南市府分享氣候變遷

細數幾位標榜「從民間來到政府服務」、號稱「無黨無派」的內閣新閣員，都是同一路徑，從經濟部準部長郭智輝、國發會準主委劉鏡清到高知名度的「民間友人」彭啟明，不是賴清德讀書會成員，就是賴清德舊識。

縱然這些人較無意識形態，比起長年在綠營執政團隊中的老面孔，民眾對他們上任後表現尚有期待感，但這回被賴政府延攬原因，「賴友友」背景仍是出線主要原因之一。

產業界人士轉戰政壇，固然有第一線接地氣的實務經驗，但也勢必面臨官僚體系的諸多磨合。過去郭智輝、彭啟明在公司裡一個命令下去，馬上就能看到處理結果；如今來到行政部門，要納入更多不同層面考量、權衡公眾利益，牽涉立法問題，更要曠日廢時地看立法院臉色，過去因此被消磨的業界人士更是多有案例。

賴清德宣示要組民主大聯盟，但目前名單仍是用人唯親，檯面上「高雄幫」、「台南幫」已飽受社會各界批評，根本是酬庸到完全不演了，此外，除了邱泰源，以及蔡總統代為宣布的新外長林佳龍，已幾乎見不到黨內其他派系身影；而找出身產業界的「賴友友」入閣，未來與黨內和行政、立法部門也有磨合的問題，賴政府用人的一場豪賭，考驗五二○後才要開始。

賴清德 氣候變遷

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