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一例一休扮重要角色 昔女憤青何佩珊掌勞動部

記者黃婉婷／台北即時報導
第四波新內閣人事案今天公布，準勞動部長何佩珊。(記者余承翰／攝影)
第四波新內閣人事案今天公布，準勞動部長何佩珊。(記者余承翰／攝影)

準行政院長卓榮泰今天公布內閣人事，行政院副秘書長何佩珊未來將出任勞動部長。何佩珊出身野百合世代，過去曾投入工運，進入體制後成為民進黨重要的國會幕僚，2016年政黨輪替後，進入行政團隊擔任政院副秘書長至今，是蔡政府八年元老級人物，扮演立法、行政間協調角色，參與一例一休等多項重大政策，身段柔軟，協調能力獲黨內肯定。

何佩珊1967年出生，在參與民進黨前，她早在就讀輔大期間以參與左統光譜的勞動黨體系「戰鬥」，曾投入多場社會運動，還為此休學，還曾被遭判刑，作風剽悍的她，被視為同輩眼中的「左翼女憤青」。

1992年國會全面改選，何佩珊隔年擔任「國會菜鳥」柯建銘的辦公室主任，一跟就是20年，2011年起，她承擔起民進黨政策會副執行長職務，扮演黨中央和立院黨團的協調樞紐，2016年蔡政府上任，為加強行政院與國會溝通，她同年獲延攬轉任行政院副秘書長，迄今已歷經林全、賴清德、蘇貞昌、陳建仁4位閣揆，更一度代理政院秘書長，角色吃重。

何佩珊出任行政院副秘書長至今，曾經手無數重大法案，最早是林全時代的年金改革，再到蘇貞昌時代的同性婚姻專法、美豬開放、四大公投案，賴清德時代也曾經手《勞基法》修訂，過往經歷讓她練就一身武藝，能肩負行政、立法間的關鍵協調重任。

黨內公認，勞動部長一職並不好當，未來還要面對外界關注的勞保年金議題，可說是爛攤子也是扛重擔，何佩珊今天談到勞保議題時表示，「只要政府在，勞保不可能倒」，似也預告走繼續挹注，若仍走八年執政老路，不面對解決問題，勞保愈補愈大洞，終要仍是全民承擔。

何佩珊過去長期投身工運、關注勞工權益，任內更曾主導一例一休等勞工政策，被視為擔任勞長的合適人選，她日後如何調和鼎鼐，融合理念與現實，做到賴清德承諾的「解決問題」，將是最大挑戰。

賴清德 民進黨 勞工

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