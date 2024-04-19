赴陸擔心被批「會期不上班」 部分藍委猶豫了

國民黨團總召傅崐萁將於本月25日帶團訪陸，遭民進黨批評要給準總統賴清德難看。記者林俊良／攝影

前總統馬英九 出訪大陸展開馬習二會後，國民黨 立法院黨團總召傅崐萁25日將率國民黨立委展開為期四天的訪陸行程。不過據了解，傅崐萁不滿媒體報導訪陸行是在上周才告知黨中央，昨天直奔中央黨部要求黨中央澄清說明；而原本出訪藍委多達20名，但昨不少立委擔心被扣上「會期不上班」標籤，開始猶豫是否參加。

傅崐萁二月即在規畫「藍委訪陸行」，原訂4月18日出發，之後考量議事攻防，又改為25日出發，地點為北京，且可能會見到國台辦主任宋濤。據了解，傅崐萁有事先知會黨中央，且也有邀立法院長韓國瑜，但韓國瑜未答應參加，而傅崐萁也在上周開始廣邀國民黨立委，但受邀對象多為非都會型選區、新科藍委為主。

而昨日有媒體報導傅崐萁上周才告知黨中央，據了解傅崐萁昨日為此直奔黨中央，要求黨中央澄清說明，因此文傳會昨下午發布新聞稿緩頰，表示「黨中央與黨團皆有充分溝通」，並指傅崐萁二月開始聯繫相關事宜，但文中仍未證實告知黨中央的時間點。

不過傅崐萁趕在新任總統賴清德五二○上任前赴陸到底為了何事？據知情人士指出，觀光業者不斷向國民黨陳情生計受影響，傅崐萁此行主要是想與陸方交流農產品、陸客觀光一事，也考量到交通部6月禁團赴陸旅遊令在即，期盼此行出訪能獲得陸方善意回應。

據了解，綠營開始批評藍委會期間不開會、棄表決於不顧後，不少藍委確實開始考慮是否參加。一名國民黨立委坦言，「還在考慮是否參加？就算要參加也是周五院會散會後」；而另一名仍會赴陸的藍委也認為，周五院會議程結束後再出發是比較適當的時間。

據了解，較為資深的國民黨立委仍在觀望，傾向等待國民黨主席朱立倫於休會期間約6月、7月率團赴陸，但朱立倫大陸行程目前尚未定案。但也有藍委說，馬英九赴陸後各界評價不錯，立委訪陸不再是選票上的禁忌。

民進黨 團幹事長吳思瑤說，國民黨團赴中這段時間，立院議程一定往前走，「國民黨沒有這麼偉大，大到立法院都要停下來，等他們去中國接了很多指令回來再開會，這是辜負人民期待」。吳思瑤指出，傅崐萁這次帶隊率領藍委去中國，到底是誰的授權？又是代表誰？現在國民黨中央和國民黨立院黨團主張不一致，連代表性沒有喬好，卻爭相到中國去，搶當中共代理人，相當怪誕。

國民黨團書記長洪孟楷則要民進黨別再扣紅帽子，表示為何民進黨人與陸交流就是促進兩岸關係，國民黨人就是附和中共、給總統當選人賴清德難看，搞不懂這邏輯，若藍營赴陸能推動兩岸進展，也是全體國民受益。既然政府沒辦法做好，民間和藍營或在野朋友願意承擔，傅帶團出訪，一定秉持中華民國主權立場 ，以全體人民利益為優先。

對於傅崐萁警告民進黨團，若敢在國民黨團訪陸時發起偷襲表決，會立即還以顏色。民進黨立委林俊憲說，傅崐萁在會期中間把廿幾個立委帶去中國，還有臉說不准表決？根本是蹺班的人要別人也不准上班。