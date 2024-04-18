接任環境部長 彭啟明：政治路不好走 願意承擔挑戰

今天公布新一波新內閣人事，確定由天氣風險公司總經理彭啟明接任環境部長。本報資料照片

今天公布新一波新內閣人事，確定由天氣風險公司總經理彭啟明接任環境部長。他今天上午在臉書表示，5月20日前我將辭去天氣風險管理開發公司總經理一職，也會辭去大學教職工作。他明知這條路難行，政治路不好走，願意承擔挑戰。

彭啟明全文：

我正式接受準行政院院長卓榮泰先生的邀請，將擔任環境部長。

我來自於學界，非常感謝國立中央大學大氣系的培育，讓我具備大氣科學與環境永續的專業與素養。在1990年時，時任中大校長劉兆漢院士提出台灣最早永續的雛型，環境、社會與經濟的平衡，環境永續與綠色成長的思維一直影響我到現在。

我長期投入在空氣品質、境內外大氣汙染傳送、沙塵暴、酸雨、極端氣候、防災應變到氣候變遷 。很感謝環境部及空汙界的許多長官師長多年的鼎力合作，從今年二三月美國 NASA飛機專程來台灣做三維的跨國空氣汙染實驗，台灣的環境研究實力的確是和國際接軌，展現跨部會與產官學研協作的整合力。

二十年前我離開學校去創業，創辦台灣第一家氣象公司，是想走一條沒人走過的路。我勇於接受挑戰，儘管當時公私協力還不普及，但相信台灣會越來越開放；但常常事與願違，事後覺得實在太冤枉太辛苦了，年輕創業家的苦，我都經歷過。這十多年我也帶動起氣象產業，服務超過兩百個客戶，這些都是台灣以前沒有的需求，民間的創新應用也可以幫助許多人積極應對全球環境變化，讓人類與地球共榮。

這段歷程中，我也親身投入台灣和國際同步推動政府開放資料，創造了資料經濟生態系。很多來自民間的創意，和政府競爭又合作，也促成政府不少的進步。但政府與民間仍存在觀念及文化上的衝突對立，和我一樣的許多年輕朋友，特別是知識型創業的，也都面臨和國外開放速度不同22的氛圍。雖然這幾年公私協力的氛圍越來越融洽，開放政府的文化逐漸受到重視，但仍有許多可以強化的地方，相信未來會更好。

【為何我會接受擔任環境部長？】

從年輕投入創業開始，服務公職從來不是我的選項！

我自己連續參加了 11屆的聯合國氣候變遷會議，長期與國際氣候社群連結，見證到全球的淨零行動。在氣候政治難解的大石頭，包括升溫幅度、化石燃料淘汰及損害賠償等大勢底定後，已更快速的走入碳定價、綠色金融及能源轉型的淨零道路，這也直接快速影響到每個國家、企業及民眾。而極端氣候的威脅，讓每個民眾面臨到重大天災，生命與財物損失、糧食短缺及物價上漲，這是極端氣候下，不可避免的困境，也是我們必須一起面對的挑戰。

2050淨零碳排，的確是全世界的目標，參與其中的朋友都知道目前全球各國的減碳政策累積起來，離這目標還有一大段距離，甚至可能無法達標。所以更需要有強烈的全民共識與領導力，有更好的方法與使命感才可能達到。同時我們需要更積極的防災調適策略，才能應對日趨極端的天氣。

這個環環相扣的議題，很需要國際間、各國政府部門間、政府與民間、民間創新的生態系的合作，很需要有上位的【氣候治理思維】。

有些國家或企業未有全盤考量，沒有充分溝通共識，常會施展不開引發民怨，企業大幅被迫增加成本也反彈，造成綠色通膨，或只做表面工作被批評為『漂綠』。也有許多國家，例如美國、歐洲及日本 ，藉由這機會實施大轉型戰略，【讓國家綠色與數位雙軸轉型，來創造國家新經濟發展與年輕人未來的新機會。】

四年前，台灣氣候聯盟成立，非常感謝當時賴清德副總統在一開始臨門一腳的鼓勵，讓台灣八大科技產業董事長們破天荒的為了氣候議題而齊聚串聯，一起從民間企業角度整合供應鏈 來解決淨零問題。

我從台灣科技業界的領導人當中，學到國際級的視野與格局，他們的淨零永續受到國際供應鏈的壓力，實施的力道及方法遠在政府之前。這四年我積極和各永續長們充分合作，成功的協助台灣的科技業和政府打交道，督促政府進度能快一點，也推展與美國、歐洲及日本等在數位與永續雙軸轉型的合作，並以民間的實力在國際氣候會議上展開國際交流。雖然有些成果，但我們也發現，光靠民間企業的力量還不足夠，需要整個國家生態系的改變才有辦法。

氣候變遷的難題，如果沒有企圖心與明確政策路徑支持，當然對大家都是一種負擔，【如何把危機當成轉機，創造更多台灣轉型躍升的機會】，這是未來我會持續借鏡民間創新與合作精神，各界的永續長們都將會是環境部的共同夥伴。

讓開放政府與公私協力能搭配成為下一階段的目標，也讓更多年輕人可以知道，除了半導體產業，未來的能源、永續、數位及氣候科技，也深具潛力，全球都需要在地國際化服務，也將是台灣未來的護國群山。

這就是我明知這條路難行，政治路不好走，卻仍願意承擔挑戰的理由。

淨零之外，環境的問題，向來是全球化也是在地化的問題。如何讓每個民眾都有感，空氣可以更清新、我們喝的水更安全、塑膠可以少用一點、生活更安寧，這是環境部的首要責任。未來我們應該著重綠色科技跟環境共利的發展與提升，並優化台灣生存環境，包含物質與環境人文，邁向美麗新境界。

環保署到環境部，在過去30年，培育出無數優秀的文官，更有許多愛護土地的環保團體，我相信台灣不是只有拚經濟，而是要與地球共生息。

我來自於學術單位，創業超過20年，奠定了我務實也願意積極面臨挑戰的科學態度。雖然我沒有政治經歷，也沒政黨屬性，但過去不分黨派的只要有諮詢，我都很樂意言而不盡的提供建言，這是我不變的態度。

我擔任過許多民間社團職務，很理解應該傾聽而且尊重他人的意見，在此向大家保證，未來環境部一定是一個非常尊重專業、公開、透明的部會，也會是一個積極推動開放政府的部會。

希望各位老朋友與新朋友，能夠持續和我及環境部團隊保持暢通的溝通管道，我未來也會定期透過直播或走入校園、大眾的方式，向大家報告環境部在做什麼，離淨零有多遠，讓大家多瞭解自己生長的環境，更關心愛護我們的家園。

認識我的朋友，應該很清楚我是有理念，說到做到的環保行動人，我深信淨零綠生活已是一種潮流。我會以善出發，秉持初衷，並以環境部長的身分，將保護地球的理念擴展到更多的朋友。

如果我有不足之處，請不吝給予指導；或是我做得不夠，也請不吝鞭策；也請大家多多給默默守護環境的許多專業人員，適時的掌聲與鼓勵。

我曾經是一位斜槓青年，勇於挑戰各種不同的事物，現在我又將再斜槓一次。我會用台灣長期栽培我，感恩的心，回饋給台灣環境與氣候治理上。

很感謝過去長期支持我們民間--天氣風險公司團隊的朋友們! 銘感在心。

5月20日前我將辭去天氣風險管理開發公司總經理一職，也會辭去大學教職工作。

我將以高道德標準遵守公職人員利益衝突迴避相關規範，在公職期間將不會公開預報天氣，也不再擔任播報工作，網路主持節目也將告一段落，民間社團職務或各種志工身分也將請法務人員逐一檢視是否合適。非常謝謝過去一二十年一起努力合作的各界朋友。

這二十多年來，我也培養了很多位天氣風險公司的優秀同仁，他們的專業與實力都可以超越並承擔我的工作，也請大家繼續支持與鼓勵他們，後會有期!

任務沉重，我會努力!

彭啓明 2024/04/19 10:20