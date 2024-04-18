與醫界友好、身段柔軟 邱泰源接棒衛福部長

前立委邱泰源接棒衛福部長。(本報資料照片)

準總統賴清德 第四波內閣人事揭曉，其中被認為難產的衛福部長將由前立委邱泰源接手。衛福部長人選一度外傳由測賴清德恩師、成大醫院前院長陳志鴻，或是由現任部長薛瑞元留任，最後卻是由但部分醫界、社福界有意見的邱泰源出線。但擁有醫療30年經驗、8年立法院經驗的他絕非為福部長一職門外漢。

2022年疫情 期間衛福部前部長陳時中要離開部長一職、投身台北市長選戰前，邱泰源就曾經被點名為部長接任人選，當時還是立委的他回答「我不關心這個」，他關心的是國家重要議題、給人民生到死的照顧，包含疫情指揮中心的政策等，他在任何一個職位都可以為人民努力。今年卸任立委後，他也回到醫界擔任無給職志工，持續改善醫療環境。

不只是立委，邱泰源跟前幾位部長相同，也是自醫師體系。邱泰源為家庭醫學背景，從台大醫院發跡，協助台大設立安寧緩和病房，當時大家抗拒的事情，邱泰源一手接下，在他手中送走的病人早已超過萬人。從家庭醫學會理事長到醫師公會全聯會理事長，從第一線臨床經驗，到醫療政策他都早已稔熟。

2016年邱泰源接任徐國勇擔任立法委員，進入立法院，期盼讓醫療環境改善。他致力促進醫病關係和諧，包含修正醫療法第82條讓醫師與醫事人員的醫療刑責合理化，2022年也推動醫療事故預防及爭議處理法通過等。不論在哪個位置，他都仍心繫醫療政策、健保 制度，以及改善整體醫療環境。

然而，身障權法、醫療機構設置條例修法延宕多年，中華民國身心障礙聯盟指，邱泰源當年帶頭反相關草案，也憂心基層診所優化動線讓身障者、高齡者就醫門檻減低更困難了。台灣醫療工會聯合會也發聲明直指，邱泰源因為拒絕對話，被認為不是理想人選。

醫師公會全聯合會理事長周慶明表示，邱泰源與醫師公會關係密切，醫界對他再熟悉不過，也十分肯定，特別是在防疫期間做了很多努力，不論是法案推動，還是在守護民眾健康的核心價值上，相信他駕輕就熟。

周慶明點名，邱泰源接任部長後首要承接的重擔是健保總額不足，相關支出不夠導致於醫院關床、護理師不足等延伸問題，進而會讓民眾住院等待時間長，也讓醫院面臨虧損，甚至得靠停車場、美食街補充收益。周慶明表示，邱泰源身段柔軟，相信未來在處理衛福部事物時可以面面俱到，不只為醫事人員，也會社福等工作努力。

邱泰源曾表示，運用時間的秘訣就是「靠大家」，身段柔管也讓他被貼上「做人大於做事」的標籤。然而衛福部近年爭議不斷，疫情結束後，又有食安、社安危機，同時健保改革威脅也不可忽略，或許邱泰源柔軟身段、醫師背景出生的他可以走出衛福部的新機會。