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新內閣人事／傳張皇珍接環境部 曾智勇掌原民會

記者侯俐安、程嘉文／台北19日電
原民會原住民族文化發展中心主任曾智勇傳出有望任原民會主委。(圖／史前館提供)
原民會原住民族文化發展中心主任曾智勇傳出有望任原民會主委。(圖／史前館提供)

準總統賴清德五二○就任，準行政院長卓榮泰今天將對外宣布第4波內閣人事。據了解，卓榮泰近期密集約詢新內閣人事，根據本報掌握，行政院原住民族委員會主委人選，原民會原住民族文化發展中心主任曾智勇出線機會大；環境部長由商研院副院長張皇珍出線的呼聲高；財政部長莊翠雲、海洋委員會主委管碧玲、人事行政總處人事長蘇俊榮則可望留任。

現任環境部長薛富盛日前曾表示，他目前是在借調期間，日前已向賴清德表達將回到學校擔任教學與研究工作；環境部內盛傳，賴清德擔任台南市長任內的環保局長、商研院副院長張皇珍出線機會高。知情人士表示，「新閣員性別一定會比現行公布名單更平衡」。

原民會主委部分傳出新潮流內部競爭。知情人士透露，近期最有機會出現的兩人都屬民進黨新潮流派系，除了傳出潘孟安力薦曾智勇，陳菊則屬意現任原民會副主委谷縱．喀勒芳安，被視為新潮流內部競爭。昨天下午傳出曾智勇出線機會高。

曾智勇畢業於台大法律系，潘孟安擔任屏東縣長任內，他曾擔任屏東縣政府原住民處處長，被視為潘孟安子弟兵。

至於財政部長莊翠雲留任的機率很高，主計長預計由台南市研考會主委陳淑姿出任，海委會主委管碧玲也可望留任。

僑委會委員長徐佳青據傳將獲賴政府留任，徐先前曾表示，將與蔡英文總統同進退，但近日媒體引述消息人士說法指，她已獲得卓榮泰內閣的續任諮詢。徐佳青昨天到立院專案報告「如何增進海外僑胞對國家之認同與支持具體做法」，會前受訪表示，此事有很多猜測，自己不會對消息證實，「方向沒有太大的改變」，靜候內閣團隊宣布。

環境部長由台南市前環保局長的商研院副院長張皇珍出線呼聲高。(本報資料照片)
環境部長由台南市前環保局長的商研院副院長張皇珍出線呼聲高。(本報資料照片)

賴清德 原住民 財政部

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