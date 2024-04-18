黑白集／準工程會主委陳金德爭議多 壞了新內閣一鍋粥

準行政院長卓榮泰16日上午公布第三波內閣人事名單，「信賴台灣之友會」秘書長陳金德（右）將接掌行政院工程會主委。(記者林俊良／攝影)

撇開才幹不談，賴政府用人還算精挑細選，品格紀錄欠佳的都剔除。但是，爭議多端的陳金德出任工程會主委，令人難以下嚥。尤其，他列在經建團隊一堆專業人才中出場，顯得格格不入。

陳金德擔任高雄環保局長時發生氣爆，擔任中油董事長時爆發大停電，擔任宜蘭代理縣長時不顧農地而鬆綁民宿 ，擔任公職期間還同時經營民宿遭到監察院彈劾 ，他擔任獨董的民間企業則惹出一堆爭議。如此劣跡斑斑，民眾都看在眼裡，似乎只有賴清德 和卓榮泰看不見。

卓榮泰還辯稱，陳金德受公懲會處分只是最低等級的「申誡」，不影響他擔任公職的權利。用最低標準論事，就遜了；這樣替陳金德開脫，等於所有維護新內閣形象的努力都白費。沒聽說過，「一粒老鼠屎，壞了一鍋粥」嗎？

陳金德也許有他的長才，但民眾沒看到。蔡政府給他的官位一個接一個，機會從沒斷過，但陳金德卻不曾亮出真本事，只是不斷製造爭議或災難。現在，賴清德想要組建一個清廉政府，卻把經手最多公共工程標案的位子賞給一個資歷最可議的人，你說民眾會不議論嗎？

賴清德和花媽過去的恩情故事講不完，今天若不是陳菊力薦，蔡政府棄用的陳金德，能在賴政府敗部復活嗎？陳菊為何為難賴清德，外人不得其詳，但這鍋人事至此就走味了！