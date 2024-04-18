新聞評論／缺電危機不能解決 新經建團隊就算失敗

賴政府新經建團隊成員亮相，多為外界不熟悉的新面孔；其中經濟部長郭智輝和國發會主委劉鏡清出身業界，具有更替意義。這也顯示，賴清德 的經濟路線無意再「蔡規賴隨」。問題很明顯，蔡英文 留下的能源爛攤，已到了火燒眉毛的地步。在名單發表前夕，全台電力備轉容量率跌到2.8%的險境，當日股市更大跌500多點，這都是新內閣即刻要拆的未爆彈。

不可否認，蔡總統留給台灣最大的危機，就是能源政策的破碎化，到了日夜難以接續的地步。403大地震時，台電自詡因為有充沛的綠能 ，而得以不斷電。但415當夜無任何天災，只是因為太陽下山，人們開啟冷氣，電力馬上難以為繼。台電當即要求工業大戶減少用電，並請求台積電啟動自備發電機，才驚險度過難關。才4月中供電已如此險峻，到了6、7月，人們要如何安然度過漫長仲夏夜？

賴清德之所以要向產業界延攬人才，應該是意識到自己即將接手的是個棘手的爛攤，光靠大內宣已不足以遮掩。520蔡英文下台後，他每天都要戰戰兢兢地扛著這個擔子，稍一失手，民怨即將如火山噴發而至。因此，與其讓王美花、曾文生繼續在那裡掌理能源，不如讓有能力的業界人才入閣，徹底解決這個能源天坑。準閣揆卓榮泰介紹新團隊成員時，也表示新閣將以「穩定供電」為第一要務。原因很清楚，一發生停電，新閣蜜月期馬上變成災難。

觀察賴清德的府院人事布局，除了國安團隊為了安美國政府的心而全盤接收蔡政府人馬外，各部會的變動幅度遠超乎預期。一夕之間，「英系」萎縮，「賴系」膨脹。其中，賴清德因重用相關輔選有功人馬，被譏為「報恩內閣」；又因起用不少南部舊識和屬下，似刻意要「翻轉南北」，被稱為「小圈圈內閣」。但這次經建團隊用人，則超越了「報恩」和「小圈圈」的框架，起用了幾名專業性較強而政治性較不明顯的人馬，宣告他和蔡英文的經建路線分道揚鑣。

賴清德七年前擔任行政院長時，即一再宣示要解決缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才的「五缺」問題。但七年過去，「五缺」無一解決，缺電危機則是加倍嚴峻，這是賴清德無法遁逃的問題。然而，他延攬的新閣員，能提出視野宏闊的錦囊妙計嗎？這點，仍有待觀察。

在官方的介紹中，準經濟部長郭智輝被形容為橫跨半導體、生技、光電、綠能、環保、健康等領域，擁有百億台幣身價，有「斜槓經濟人」之稱。問題在，他立即被掀出，有違反證交法及違反會計法等兩項前科，分別被判刑1年10個月及3個月，數年前方緩刑期滿。如此不良的紀錄，會不會影響他未來經濟決策的廉潔與公正，有待商榷。至於他創立的崇越公司曾協助大陸華為公司設置晶圓廠，賴清德與卓榮泰是否知情或覺得這無傷大雅，也都應該對外說明清楚，以免外界猜測疑慮。

在新經建團隊名單公布當夜，台電的備轉容量率再度跌到5%的告急紅線，說明台灣供電緊俏已無可逃避，沒有時間等新接班團隊慢慢研商對策。郭智輝自己經營光電生意的現實，會不會阻塞他重啟核能的眼光；劉鏡清單純的會計背景，是否足以撐起國發會宏觀的經濟視野，均仍讓人存疑。包括李遠哲再度開砲，指政府宣稱「2050淨零」都在騙人，則是和能源議題息息相關的減碳課題；對此，摩拳擦掌的賴政府有解嗎？新團隊若拿不出對策，7月還要關核3廠，那就是全盤皆輸！