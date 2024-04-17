「不會激怒立委」 黃彥男取代唐鳳首務：滅火

準數位部長黃彥男。(本報資料照片)

新內閣昨公布財經部會內閣閣員，數位部長唐鳳並未續任，而是由中研院資訊科技創新研究中心主任黃彥男出線。據了解，數位部成立即將滿兩年，但任務執行並不完善，因此請學者出來調整方向，此外，先前數位部在立法院備詢時，不只在野黨委員對唐鳳答詢內容不滿意，就連民進黨 自家人都不挺，大多認為唐鳳做事方向「跟人民距離太遙遠」，引得立委火冒三丈，也因此，黃彥男上任之後的首要任務之一，就是要先「滅火」。

數位部長唐鳳先前就對外表示，這一次的新內閣人事，「自己一直未被徵詢」，加上民進黨內自家人對唐鳳都不挺，因此，外界大多認為唐鳳在第一內任期期滿之後，不會續任。

而在徵詢數位部長的過程中，「學者部長」一直是新內閣的主要選項，新內閣過去幾個月來，已徵詢多名學者，包含前科技政委郭耀煌等人，也都曾被徵詢，但最後由黃彥男出線。

新內閣之所以要選擇「學者部長」的最主要原因，在於學者出身學術談吐穩重，在立法院備詢的時候，也能適切說明政策方向，而不會激怒立法委員。

再者，全球進入AI （人工智慧）、數位經濟時代，現在也正是所有大、中、小、微型企業邁入數位轉型的重要時刻，這也是數位部最重要的職掌，部長人選不僅要懂AI，也得要懂傳統IT (資訊科技)，更要懂得如何與人「溝通新科技」，讓民眾用簡單易懂的方式，了解科技脈動時代該如何前行。

第三，詐騙一直是最近這幾年來民眾最頭痛的問題，身為一個科技部門，如何善用科技工具，來減緩詐騙所帶來的影響，向來都是民眾對數位部門的期待；也因此，善用科技工具進行打詐，也會是繼任數位部長的重點任務。

談起新、舊任部長，知情人士直言，唐鳳就是技術背景很強，懂得多、也能跟業者溝通，「但很可惜不是當官的材料」，這讓他很難面面俱到去掌握好部長的角色。

雖然一般業界並不熟悉新任部長黃彥男，不過，因為黃彥男曾任央行、教育部、國科會、財政部政府資料開放諮詢小組委員，也曾任台鐵 智慧鐵道發展諮詢委員、關貿董事等許多公部門職務，正因為有這些經歷，外界認為，政府在發展數位公共建設時，他與政府各部會之間的溝通協作也會相對容易、更接地氣，更容易推行數位發展政策。