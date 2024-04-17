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人物側寫／準經長郭智輝 曾當郭台銘司機、翻譯

記者 簡永祥、蔡晉宇
崇越集團董事長郭智輝是新任經長。(本報資料照片)
崇越集團董事長郭智輝是新任經長。(本報資料照片)

崇越集團董事長郭智輝是繼前中華車副董事長林信義後，第二位接掌經濟部的企業負責人，好友聞訊都表訝異，直言會是最懂半導體的經濟部長。郭智輝當過鴻海集團創辦人郭台銘的司機及翻譯，創立崇越後不僅專注半導體科技業，更橫跨生技、光電、綠能、環保、健康等領域，被產業界稱為「斜槓經濟人」。

民進黨人士說，郭智輝24歲踏入社會時，為了接洽日本貿易，利用下班時間自學日文，還因緣際會認識郭台銘，並當過郭台銘的司機跟翻譯，一同前往日本洽商，後來郭智輝婉拒郭台銘的邀約，入股前東家合夥創立崇越貿易。

業界形容郭智輝八面玲瓏，不僅活躍於政商圈，更伸及學術界及公協會，其領導的崇越集團投資觸角涵蓋半導體、食品、運動及環保工程，子公司包括崇越、崇越石英、敏盛、信越光電、群越材料、台灣信越半導體、上海崇誠國際貿易及安永鮮物。

「他是個從不滿於現狀的人…」友人說，郭智輝在業界每個階段都力求突破、創新，為追求品質與食安，除引進食品冷凍設備，更跨足契作，養殖鱸魚、虱目魚，建立產地到餐桌的一條龍供應鏈

半導體業界認為，郭智輝是最了解半導體發展的企業家，崇越集團是協助各國發展半導體產業重要合作夥伴，更是台積電重要供應鏈成員，深入掌握全球半導體產業發展，預料接任經濟部長後可持續強化台灣半導體產業發展，進而提升在全球扮演重要地位。

外界認為郭智輝接任經濟部長後，不太可能會接受先前科技業提議的重啟核能建議。他昨天發聲明表示，將以四十年產業經驗與人脈推動台灣經濟永續轉型並更上層樓。不過，他在崇越集團前董座和經長角色轉換之間，如何避免可能的利益衝突，將是上任後必須接受的檢驗。

郭台銘 供應鏈 日本

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