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彭金隆出任金管會主委 陳冲稱讚他點子王

記者朱漢崙、許維寧、沈能元、林琮恩／台北17日電
準行政院長卓榮泰16日介紹新內閣金管會主委彭金隆（右）。(記者林俊良／攝影)
準行政院長卓榮泰16日介紹新內閣金管會主委彭金隆（右）。(記者林俊良／攝影)

金管會主委將由政大教授彭金隆出任，昨天成為金融圈熱議話題，新世代金融基金會董事長陳冲當過彭金隆長官，新光人壽董事長魏寶生則和彭都曾任職財政部保險司，提到這位前部屬都讚不絕口，直誇他口才好、幽默、反應快，陳冲讚他點子王更妙喻：「他不綠、不藍、不白，比我靈光，要十個能有十一個主意」。

魏寶生和彭金隆的另一位長官，曾任合庫金控董事長沈臨龍都透露，彭金隆在保險司時，經常是財政部裡年終尾牙晚會的節目主持人，妙語如珠，不論相聲、雙簧都在行。彭金隆也是政大開心農場的推手，曾和政大前校長郭明政一同在政大後山開墾、種菜。

彭金隆近二年對壽險業者接軌IFRS 17的方式，及外匯責任準備金提存繼續鬆綁來降低壽險業的避險成本等主張，和金管會政策態度在鬆緊之間並不一致，未來金管會政策會否大幅調整，壽險業者高度矚目；彭金隆昨低調表示，尚未上任，先不表示意見。

彭金隆推動「第二層健保」政策，上周六參與聯合報「二○二四癌症高峰論壇表示，未來將採公辦民營方式，邀保險公司成立共保組織，擬定民眾加保的選項，類似學生保險、汽機車強制險。

保險 壽險 財政部

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