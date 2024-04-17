新聞評論／陳金德發官威 卓榮泰技巧替他美化帳面

準行政院長卓榮泰16日上午公布第三波內閣人事名單，「信賴台灣之友會」秘書長陳金德（右）將接掌行政院工程會主委。(記者林俊良／攝影)

傳言多日，即使爭議漫天，準閣揆卓榮泰今天依舊公布「信賴台灣之友會」秘書長陳金德即將接掌行政院工程會主委，卓並替陳美言，指他被記申誡是九項公務員懲戒態樣中最輕微的一項。陳金德也有備而來，逐一反擊外界指控，強調今後若再有人未經查證、惡意胡亂拼湊，將提告捍衛名譽。陳金德還未上任就發官威，再度引來側目。

陳金德近年來宦海浮沉，多與新潮流有關，但隨之而來的爭議，除了宜蘭農舍，更與他從商有關。日前傳出準總統賴清德 將安排他出任工程會主委，藍營先後接連盤點他過去從政的爭議，最具體的莫過於他曾因官商不分遭監院彈劾 。

陳金德相關爭議始自擔任高雄市環保局長、高雄市副市長時被發現經營民宿 、文創公司，被監察院彈劾，移送公務員懲戒委員會審理後判申誡。2017年接任宜蘭縣代理縣長，上任後即宣布退還之前因農地未農用加倍課徵房屋稅的稅額，接著又放寬農舍建造規定，而他自己也有農舍違建。

2019至2021年，陳金德擔任「可寧衛能源」董事長期間，經濟部和桃園市政府通過固體再生燃料發電廠入駐桃科，核准可寧衛能源入園；隆大營建去年標得屏東棒球場25億工程，陳金德更是該公司獨董。在陳金德接掌工程會的人事消息傳出後，這些過往又被檢視。

卓榮泰今天宣布第三波內閣人事，他很清楚陳金德的人事必定引來關注，但在賴清德的意志下，卓榮泰沒有說不的權利。在陳金德的諸多質疑中，卓榮泰技巧選擇記申誡來「美化」陳金德，指陳是受處最輕的記申誡處分，不影響擔任公職。

依公務員懲戒法規定，公務員懲戒雖有免除職務、撤職、剝奪、減少退休（職、伍）金、休職、降級、減俸、罰款、記過及申誡等9種，但休職、降級及記過之懲戒處分不適用於政務人員。換句話說，以陳金德的情來說，能被處罰的選項很有限，連降級、記過都不行，當然只能記申誡，並非陳金德所犯輕微，否則也不會出席監委13比0全數通過彈劾。

至於國民黨桃市議員凌濤指2019年陳金德接任可寧衛董事長，隔年經濟部開會，請桃市府配合中央政策，專案核准可寧衛進駐桃科，陳金德批顛倒時序、胡亂拼湊，桃市府同意申請之際，他已離開可寧衛能源1年。對於隆大得標25億元屏東棒球場，陳金德說棒球場流標4次，是屏東縣府拜託隆大投標，他絕無和潘孟安、周春米等人接觸。

有關代理宜蘭縣長時放寬農舍建造規定，卻被發現他也購入農舍，填土與擋土牆等違建遭裁罰，他辯稱放寬農舍建造位置與其農舍違規，完全是「兩碼事」，他上任後首張違規農舍罰單還是「自己罰自己」。對於高雄副市長、環保局長任內因為兼任營利事業負責人，他說民宿及公司處於停業，非蓄意為之，實因未熟悉相關規定，確有疏漏。

細看陳金德的反擊，推不掉的監院彈劾，他說是「疏漏」；可寧衛進駐桃科，他說已離職一年，與他無關，隆大得標棒球場，他是獨董，卻說他和潘孟安、周春米沒接觸；至於農舍爭議就用自己開自己罰單來搪塞。如果這是一份人事說帖，坦白說，恐怕連卓榮泰都難以被說服，否則他也不會只挑記申誡來美化陳金德的帳面。