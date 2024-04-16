朝野鬥法7小時 國會改革法案過初審

立法院司法及法制委員會15日審查國會改革法案，國民黨籍召委吳宗憲（中）數度在主席台遭民進黨立委包圍。(記者蘇健忠／攝影)

立法院司法及法制委員會昨天初審攸關國會改革的「立法院職權行使法」修正草案等案，藍綠白大黨鞭全程坐鎮，民進黨 團使出拖延戰術，朝野一度爆發搶麥克風大戰；國民黨 籍召委吳宗憲在逐條審查時，逐一裁示「有意見就保留送協商」，綠營不滿，一口氣提了四十多次散會動議，但表決時都不敵藍白人數優勢而失敗，最後全案送出委員會，但二讀前須經朝野協商。

國民黨推估，國會改革相關法案進入一個月冷凍期後，最快可在5月17日於院會表決，趕在新任總統賴清德 5月20日上任前過關。民進黨總召柯建銘則批評，藍白衝這麼快，陽謀就是要在五二○之後，要叫賴清德到立法院國情報告，製造憲政衝突。

立法院司法及法制委員會昨排案審查攸關國會改革的「立法院職權行使法」、「立法委員互選院長副院長辦法」、「刑法」修正草案約廿多案，會議長達七個小時，柯建銘與國民黨團總召傅崐萁、民眾黨總召黃國昌都一大早就坐鎮督軍，朝野數度大鬥法。

會議一開始，綠營即發動拖延戰術，要求先進行「會議詢問」、「程序發言」等；柯建銘主張，民進黨團的國會改革版本16日以後才過復議期，且國民黨立委羅智強版本也還沒併進來，既然是重大法案，本周三、四繼續審查都沒意見，不應草率通過法案、「毀憲亂政」。

民進黨立委吳思瑤、莊瑞雄等輪番上陣進行會議詢問、程序發言，會議主席吳宗憲一度要宣布停止會議詢問，吳思瑤直接上主席台想搶麥克風，藍綠立委頓時衝上主席台包夾吳宗憲，場面一度陷入混亂。

藍綠立委也針對國會改革議題過招。民進黨立委沈發惠嗆藍營，「自己才發生記名投票舞弊案，立委出國沒來簽到才是藐視國會罪」；國民黨立委翁曉玲則稱「我們沒有擴權，是在捍衛立法院職權」。平日戰力十足的黃國昌未登記發言，還被媒體拍到淡定在座位上做健身操。

藍綠吵了一上午，直到中午才進入逐條審查。有鑑於在場立委意見不一，吳宗憲針對法條逐一裁示「有意見就保留送協商」，引發吳思瑤、莊瑞雄不滿，在主席裁示每個條文被保留時，就喊出「散會動議」，共提了四十多次散會動議；柯建銘並怒嗆：「法案這樣出委員會是光彩的嗎？這是立法院最可恥的一天。」

每一次散會動議，藍綠白都上演表決大戰。民進黨在場立委有六人舉手贊成，國民黨立委五人與黃國昌共六人投反對票，最後主席吳宗憲裁示反對，因此四十多次散會動議，藍白都以優勢人數否決綠營提案，最後國會改革相關草案全案保留、送朝野協商。