我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登夫婦公布報稅資料 去年賺61.9萬元 白宮暗諷川普

內州女教師和17歲學生車內發生性行為 丈夫被爆是國防部高層

朝野鬥法7小時 國會改革法案過初審

台灣新聞組／台北16日電
立法院司法及法制委員會15日審查國會改革法案，國民黨籍召委吳宗憲（中）數度在主席台遭民進黨立委包圍。(記者蘇健忠／攝影)
立法院司法及法制委員會15日審查國會改革法案，國民黨籍召委吳宗憲（中）數度在主席台遭民進黨立委包圍。(記者蘇健忠／攝影)

立法院司法及法制委員會昨天初審攸關國會改革的「立法院職權行使法」修正草案等案，藍綠白大黨鞭全程坐鎮，民進黨團使出拖延戰術，朝野一度爆發搶麥克風大戰；國民黨籍召委吳宗憲在逐條審查時，逐一裁示「有意見就保留送協商」，綠營不滿，一口氣提了四十多次散會動議，但表決時都不敵藍白人數優勢而失敗，最後全案送出委員會，但二讀前須經朝野協商。

國民黨推估，國會改革相關法案進入一個月冷凍期後，最快可在5月17日於院會表決，趕在新任總統賴清德5月20日上任前過關。民進黨總召柯建銘則批評，藍白衝這麼快，陽謀就是要在五二○之後，要叫賴清德到立法院國情報告，製造憲政衝突。

立法院司法及法制委員會昨排案審查攸關國會改革的「立法院職權行使法」、「立法委員互選院長副院長辦法」、「刑法」修正草案約廿多案，會議長達七個小時，柯建銘與國民黨團總召傅崐萁、民眾黨總召黃國昌都一大早就坐鎮督軍，朝野數度大鬥法。

會議一開始，綠營即發動拖延戰術，要求先進行「會議詢問」、「程序發言」等；柯建銘主張，民進黨團的國會改革版本16日以後才過復議期，且國民黨立委羅智強版本也還沒併進來，既然是重大法案，本周三、四繼續審查都沒意見，不應草率通過法案、「毀憲亂政」。

民進黨立委吳思瑤、莊瑞雄等輪番上陣進行會議詢問、程序發言，會議主席吳宗憲一度要宣布停止會議詢問，吳思瑤直接上主席台想搶麥克風，藍綠立委頓時衝上主席台包夾吳宗憲，場面一度陷入混亂。

藍綠立委也針對國會改革議題過招。民進黨立委沈發惠嗆藍營，「自己才發生記名投票舞弊案，立委出國沒來簽到才是藐視國會罪」；國民黨立委翁曉玲則稱「我們沒有擴權，是在捍衛立法院職權」。平日戰力十足的黃國昌未登記發言，還被媒體拍到淡定在座位上做健身操。

藍綠吵了一上午，直到中午才進入逐條審查。有鑑於在場立委意見不一，吳宗憲針對法條逐一裁示「有意見就保留送協商」，引發吳思瑤、莊瑞雄不滿，在主席裁示每個條文被保留時，就喊出「散會動議」，共提了四十多次散會動議；柯建銘並怒嗆：「法案這樣出委員會是光彩的嗎？這是立法院最可恥的一天。」

每一次散會動議，藍綠白都上演表決大戰。民進黨在場立委有六人舉手贊成，國民黨立委五人與黃國昌共六人投反對票，最後主席吳宗憲裁示反對，因此四十多次散會動議，藍白都以優勢人數否決綠營提案，最後國會改革相關草案全案保留、送朝野協商。

國民黨 民進黨 賴清德

上一則

黑白集／年改、補選慘敗 賴的震撼教育

延伸閱讀

柯建銘：藍營要讓賴清德到立院「即問即答」是違憲

柯建銘：藍營要讓賴清德到立院「即問即答」是違憲
郭昱晴透露黃國昌連私下也在咆哮 曾把女綠委嚇壞了

郭昱晴透露黃國昌連私下也在咆哮 曾把女綠委嚇壞了
律師團有涉詐主謀？綠委吳思瑤喊冤

律師團有涉詐主謀？綠委吳思瑤喊冤
朝野協商 黃國昌咆哮柯建銘「你插什麼嘴」憤而離場

朝野協商 黃國昌咆哮柯建銘「你插什麼嘴」憤而離場

熱門新聞

中共總書記習近平（右）和前總統馬英九（左）重演世紀之握。（聯合新聞網影音）

馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變

2024-04-10 06:06
台南市「康樂街牛肉湯」傳出永久停業的消息，立委林俊憲在臉書貼文「憲在台南」曾拍攝請老闆娘來示範講解喝法，讓「3口湯、1口肉」的口訣和緣故可以一直留存下來。(取自林俊憲臉書)

台南知名「康樂街牛肉湯」 為何永久停業不轉讓

2024-04-12 23:15
中共總書記習近平（右）和台前總統馬英九（左）重演世紀之握。（記者廖士鋒／攝影）

馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了

2024-04-10 05:02
前總統馬英九在北京大學的座談會上，盛讚北大把他名字寫對了。（記者廖士鋒／攝影）

馬英九訪北京大學 盛讚「我的名字只有你們寫對了」

2024-04-09 07:38
0403花蓮大地震，特搜人員挺進花蓮小錐麓步道災區，將連男遺體搬運送上救護車。圖／屏東縣消防局提供

遇地震丈夫遭巨石活埋獨缺左手臂 妻女拜託搜救隊順利找回

2024-04-08 12:36
網紅「德州媽媽沒有崩潰」12日在臉書貼出黃子佼疑似誘拍女性全裸照片的對話紀錄及錄音，過程中黃不斷以藝術創作為由，勸說女方接受大尺度攝影。（本報資料照片）

黃子佼誘少女全裸拍攝語音曝光 「上一個進來的全脫了」

2024-04-12 21:05

超人氣

更多 >
花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你

花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你
4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們

4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們
他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖

他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖
超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家
凱特在英國就是受寵 皇室特派員譏諷梅根只有一號表情

凱特在英國就是受寵 皇室特派員譏諷梅根只有一號表情