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不滿意520人事布局 正國會傳為林右昌鋪路新北市長

記者 劉懿萱
隸屬民進黨正國會的內政部長林右昌（中）日前曾赴板橋深丘福德宮參香。(本報資料照片)
隸屬民進黨正國會的內政部長林右昌（中）日前曾赴板橋深丘福德宮參香。(本報資料照片)

2026新北市長大戰一觸即發，民進黨主席賴清德曾保證「不會沒收初選」，綠營內戰箭在弦上。15日起登記參選的民進黨地方黨部主委牽動2026縣市長布局，為了打下全台第一大都，正國會前立委余天與蘇系立委蘇巧慧不惜一戰，正國會出招，地方解讀正是為內政部長林右昌「鋪路」新北市長。

賴清德內閣人事逐漸明朗，正國會掌門人林佳龍、二把手林右昌內定出任外交部長、黨秘書長，但正國會中常委陳茂松曾重砲抨擊準閣揆卓榮泰「不要呷太狠」，凸顯部分正國會人士抱屈這樣的人事安排。派系人士說，透過2026地方選戰爭取生存空間和自主權，「這是人之常情」。

林右昌近日頻頻以中央長官之姿視察雙北，拜訪新北市廟宇、慰勞分局員警，更與台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜等藍營兩大諸侯同框合照，讓人嗅出強烈的企圖心。林右昌2021年時任基隆市長時，曾針對北北基行政區提出2項合併方案，提議整合成「大基隆市或北海市」與「大台北市」，他還曾向台北市前市長柯文哲喊話，「若有意願，也能選新的大台北市長」。

雖然2022年林佳龍在新北慘輸侯友宜45萬票，但正國會基層扎根厚實，仍有機會角逐市長寶座，今年初林佳龍和林右昌曾一同出席新北地方聚會，引發關注。正國會人士說，五二○前是敏感時刻，林右昌若提早表態參選新北市長，「無疑是自殺行為」，且林接下黨秘書長位置，未來扛轎輔選各縣市，行動將轉趨低調，雖然雙北都有機會參選，但還須協調。

不過，新北是行政院前院長蘇貞昌大本營，蘇巧慧參選新北市長呼聲高，行政院副院長鄭文燦也可能殺出程咬金，綠營內部暗潮洶湧，事關400萬票倉勝負，賴清德態度仍是最大關鍵。

內政部長林右昌（中）日前拜會新北市長侯友宜（右），兩人將近兩小時閉門會議，隱身林...
內政部長林右昌（中）日前拜會新北市長侯友宜（右），兩人將近兩小時閉門會議，隱身林右昌後方則是藍營接班呼聲高的新北市副市長劉和然（左），3人互動成焦點。本報資料照片
隸屬民進黨正國會的內政部長林右昌（左）、蘇系立委蘇巧慧（右），皆被視為2026新...
隸屬民進黨正國會的內政部長林右昌（左）、蘇系立委蘇巧慧（右），皆被視為2026新北市長熱門人選。本報資料照片

賴清德 侯友宜 民進黨

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