藍白君悅會談打擊選情 柯文哲：我要負最大責任

民眾黨主席柯文哲（右）14日出席民眾黨共識營。（取材自臉書）

民眾黨昨天舉行共識營，黨主席柯文哲 會後表示，檢討2024年選戰犯下的錯誤，各部門列出的缺失都不少，不少人講到藍白合、六點協議及君悅會談，為民眾黨選情帶來嚴重的打擊，「這一點，我要負最大責任」，未來會做出共同決策，一起面對2026、2028年的挑戰，成為有別於藍綠兩大黨，最專業、落實民意的政黨品牌。

民眾黨在新北市新莊舉行兩天一夜黨公職共識營，除了邀請台灣民意基金會董事長游盈隆、陸委會前主委賴幸媛專題演講，昨天排定的議程有立法院黨團報告，還有各部門報告「2024年大選檢討報告交流」。

柯文哲昨晚在臉書 發文表示，自己不會用「砲聲隆隆」來形容檢討過程，但是每一位報告的幹部或主委，列出的缺失確實都不少；這次總統大選做不好的地方，民眾黨都會作為反省改進，然後認真工作，研究出更嚴謹的SOP，不敢說完全改正，希望至少做到八成以上的強化進步，其中同仁們提到最多的部分，不外乎就是與地方組織連結不足，還有高齡長者對民眾黨缺乏認同，這些都是優先改進事項，簡單的說就是要壯大基層、走出同溫層。

對於雲林縣麥寮鄉長補選前天落幕，民眾黨候選人林宜豊未能取勝，柯文哲昨天表示，「如果重來一遍，我們還是會參選」。至於外界質疑下鄉輔選是幫倒忙，他認為沒有那麼嚴重，因為地方選舉需要長期經營，人脈還是很重要。民眾黨秘書長周榆修則說，補選的投票 率差了將近兩成，敗選原因在於投票率比較低。

林宜豊分別在2022、2024年兩度參選麥寮鄉長，民眾黨本次傾全黨之力力挺輔選，柯文哲在4月5日至13日進駐麥寮，時間長達九天，未料林宜豊僅獲得2048票，遠比上回的3314票減少近四成，而得票率更從12.95%下降至11.03%，因而被外界嘲諷是幫倒忙。