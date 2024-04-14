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蕭美琴：賴清德和平4大支柱 形塑台灣穩定未來

記者蔡晉宇／台北14日電
準副總統蕭美琴（左）14日出席「台灣關係法45周年福和會論壇」。(記者曾吉松／攝影)
準副總統蕭美琴（左）14日出席「台灣關係法45周年福和會論壇」。(記者曾吉松／攝影)

台灣關係法立法45周年，副總統當選人蕭美琴今天表示，政府必須形塑各界對台灣未來穩定性可以放心、信任的環境，總統當選人賴清德提出強化國防嚇阻能力、建構更強經濟韌性的和平四大支柱方案，能形塑台灣穩定未來。

蕭美琴今天出席「台灣關係法45周年福和會論壇」。蕭美琴表示，台灣在45年前面臨海內外變局的關鍵時刻，美國國會通過台灣關係法，成為台美之間緊密往來的法源基礎。台灣關係法內涵是要確保、推進台灣與美國人民之間緊密而友好的經濟文化關係，並在提供台灣防禦性武器的同時，美國也須建構能力，抵抗危害台灣安全的武力脅迫。

蕭美琴指出，在台灣關係法架構下，美國經歷民主黨、共和黨一致且穩定的對台政策承諾，台灣則經歷政治民主化、經濟蓬勃發展，雙方共享民主、自由價值，並在和平、安全、繁榮的共同利益之上，關係越來越緊密，美國各界經常形容，美國對台灣的支持堅若磐石，台灣也扮演世界良善力量，貢獻區域穩定與繁榮。

蕭美琴說，時至今日，台美共同面臨新的變局與挑戰，包含俄烏戰爭逾2年、以巴衝突、南海區域緊張情勢升溫，中共持續對台文攻武嚇造成區域不安，這讓台灣民眾以及很多海外企業及投資者，都關心台灣海峽能否維持和平穩定。

蕭美琴表示，政府有必要提供、形塑對台灣未來穩定性可以放心、信任的環境，因此賴清德提出和平四大支柱的主張，包括一，強化國防嚇阻能力、國防實力；二，經濟安全就是國家安全，建構更強經濟韌性；三，深化與民主國家的夥伴關係；第四則是穩定而有原則的兩岸領導能力。

蕭美琴指出，這些內容其實也是台灣近年跟美方合作往來的重要領域，其中國防安全部分，美國除了台灣關係法中承諾的傳統軍售，美國國會近年也透過立法提供總統提用權、外國軍事融資，國際軍事教育與訓練等政策工具，協助台灣強化防衛能量。人助自助，台灣民眾需要展現捍衛自由、民主、主權的決心，並透過提升國防預算、加速軍事改革，才能獲得更多國際友人支持。

蕭美琴說，蔡英文總統執政以來穩健領導，使台美溝通管道暢通，達到零意外的相互信任，這將是未來政府持續在基礎上堆疊善意的關鍵，相信賴清德有使命感，也有能力讓台灣在變動國際秩序中，持續作為貢獻區域繁榮的一分子。

台灣關係法 賴清德 預算

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