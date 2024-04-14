林右昌、蘇巧慧同框 傳劍指2026新北市長大位

內政部長林右昌（左）、立委蘇巧慧（右），兩人皆被視為2026新北市長熱門人選。(記者李定宇／攝影)

民進黨 2026新北市長人選派系著手布局，蘇系前天開會討論黨代表選舉，黨部主委選舉立委蘇巧慧呼聲最高，但蘇若未來要選市長，身兼主委恐被其他派系質疑。但主委改選英系將與蘇、新系結盟，有問鼎市長之姿。內政部 長林右昌與蘇巧慧是市長熱門人選，昨同框時雖互相稱讚，但林右昌說哪裡困難就去哪，蘇巧慧則表示，有為新北努力的心意，仍見機鋒。

民進黨新北市黨部主委改選下周領表、登記，各派系被問及此事仍語帶保留。知情人士表示，前天蘇系召集新北民代開會討論黨代表事宜，蘇巧慧傳出參選主委，其他派系證實「有聽說」。

綠營人士說，過去主委多由與市長候選人同派系的人競選，不僅可為市長、議員選戰操盤，也避免球員兼裁判的嫌疑，若蘇選主委，雖可有跨區走動名目，有利選市長，但如何安撫其他派系將難題。

綠營人士表示，蔡總統將卸任，但英系成為關鍵少數，各派系爭相拉攏；新北議會黨團幹部交接也由英系交棒蘇系，雙方合作多時有默契。英系人士坦言，先前主要派系都有人談主委改選合作，原則上這局已決定與蘇、新系合作。對於蘇系相關人選，蘇巧慧表示，現在都還在內部討論。

林右昌與蘇巧慧昨在樹林濟安宮保生大帝聖誕同框，蘇巧慧表示，林右昌曾幫她助選，「不管在任何位置上，都一起努力為台灣加油」，新北幅員大，凡是想要為新北努力者，新北人都歡迎，也非常期待。她長期深耕樹林、鶯歌、新莊等，所有地方議員也在各自位置上努力，想為新北努力心意都是一樣的。

林右昌面對四次追問是否將與蘇巧慧角逐市長大位？林右昌多次說，民進黨會推出新北最優秀人選、爭取新北市民認同。從過去到現在，他一向是哪裡困難就去哪，未來的角色、位置不預設立場，也強調新北市長參選人由誰出征，黨內有機制，新北也值得推出優秀人選。