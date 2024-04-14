接司法院長？謝長廷：傳聞都是虛構的

傳賴政府屬意現任駐日代表謝長廷(左)接任司法院院長，謝長廷透過臉書表示，傳聞都是虛構的。 (取材自謝長廷臉書)

有媒體報導指出，傳賴政府屬意現任駐日代表謝長廷，是新政府的司法院院長口袋人選之一，引發在野諸多質疑。謝長廷透過臉書 表示，傳聞都是虛構的，用常識想都知道，現在「高層的哪個人也不可能去談這種問題」。

謝長廷也說，最近處理花蓮震災日方捐款事務讓他忙得不可開交，所以「我暫時還會留在現有崗位把善後問題處理完畢」。

對於傳出謝長廷可能接掌司法院，國民黨 立委賴士葆表示，他看到這個消息差點從椅子摔下來，並說謝長廷政治性格這麼高的人非常不適合當司法院長。國民黨立委王鴻薇表示，謝長廷任駐日代表時曾逼死優秀外交官，若擔任司法院長，難道要逼死檢察官、法官嗎？且謝長廷曾說過要退出政壇，結果一直不死心，到底什麼時候才要退出？

謝長廷則是透過臉書表示，這些日有些關於他異動司法院的傳聞，都是虛構的，其實用常識想都知道現在這個時候，「高層的哪個人也不可能去談這種問題」，不過，媒體力量大，也有不少人信以為真，還有人向他恭喜，期許推動司法改革，真的啼笑皆非。

謝長廷表示，其實，最近為了處理花蓮震災的後續捐款事務，忙得不可開交，每天接受日本 友人慰問和捐款，不適合提及他要離開的事，反而承諾不少今後的合作和行程，所以他暫時還會留在現有崗位把善後問題處理完畢。